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Σαλαμίνα: Εντός του Ναυστάθμου η φωτιά – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο Ελληνικό της Σαλαμίνας, κοντά στον Ναύσταθμο, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 80 πυροσβέστες, 25 οχήματα, τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Το 112 κάλεσε τους κατοίκους σε Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

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Φωτιά στην Σαλαμίνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026, στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας, απειλώντας εγκαταστάσεις με υλικά του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τους οικισμούς Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα.
  • Η εικόνα του πύρινου μετώπου είναι βελτιωμένη, ωστόσο η Σαλαμίνα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026, στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την ενεργοποίηση του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, εντός του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr απειλεί εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται ευαίσθητα υλικά του Πολεμικού Ναυτικού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία των γύρω περιοχών.

«Η φωτιά καίει εντός του ναυστάθμου, από όπου ξεκίνησε. Γίνεται προσπάθεια να μην βγει εκτός ναυστάθμου, και επεκταθεί, καθώς στην κάτω πλευρά του βουνού υπάρχουν σπίτια» είπε στο enikos.gr ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στις εστίες της πυρκαγιάς.

Στην προσπάθεια συμμετέχει και ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα του 112 για Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα

Στις 17:10 ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών και εγκαταστάσεων.

Η Σαλαμίνα βρίσκεται την Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτιά, Σαλαμίνα

Φωτιά, Σαλαμίνα

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