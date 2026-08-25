Φωτιά στη Σαλαμίνα κοντά στον ναύσταθμο: Ήχησε το 112 για εκκένωση 2 οικισμών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΦΩΤΟ

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό Σαλαμίνας, κοντά στον ναύσταθμο.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:40, με το Πυροσβεστικό Σώμα να αυξάνει σταδιακά τις δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμίνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Μήνυμα του 112 για Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα

Στις 17:10 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Η κινητοποίηση των Αρχών παραμένει αυξημένη, καθώς για την Τρίτη η περιοχή της Σαλαμίνας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.