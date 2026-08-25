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Σαλαμίνα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό – Συναγερμός στην πυροσβεστική

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Φωτιά, Σαλαμίνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό, στη Σαλαμίνα, το απόγευμα της Τρίτης 25/8.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό, στη Σαλαμίνα.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:40, το απόγευμα της Τρίτης 25/8.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμίνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Φωτιά, Σαλαμίνα

Φωτιά, Σαλαμίνα

 

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