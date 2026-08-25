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Τραμπ: «Οι εκτελέσεις στο Ιράν πρέπει να σταματήσουν τώρα – Ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να σταματήσουν άμεσα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων». Υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει διαδηλωτές και αδυνατεί να καταβάλει μεγάλο μέρος των αποδοχών των ενόπλων δυνάμεών της.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Jonathan Ernst
Φωτογραφία: REUTERS/Jonathan Ernst
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε να σταματήσουν άμεσα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν.
  • Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει διαδηλωτές, αδυνατώντας παράλληλα να πληρώσει μεγάλο μέρος του στρατού της.
  • «Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, η οποία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε σήμερα, Τρίτη, να σταματήσουν άμεσα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει διαδηλωτές»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει διαδηλωτές, την ώρα που, όπως ανέφερε, αδυνατεί να καταβάλει μεγάλο μέρος των αποδοχών των ενόπλων δυνάμεών της.

«Η καταρρέουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει ένα μεγάλο μέρος του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμη και όταν δεν διαμαρτύρονται», έγραψε ο Τραμπ.

«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, η οποία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

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