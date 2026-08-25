Τραμπ: «Οι εκτελέσεις στο Ιράν πρέπει να σταματήσουν τώρα – Ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε σήμερα, Τρίτη, να σταματήσουν άμεσα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει διαδηλωτές»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώνει διαδηλωτές, την ώρα που, όπως ανέφερε, αδυνατεί να καταβάλει μεγάλο μέρος των αποδοχών των ενόπλων δυνάμεών της.

«Η καταρρέουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει ένα μεγάλο μέρος του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμη και όταν δεν διαμαρτύρονται», έγραψε ο Τραμπ.

«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, η οποία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.