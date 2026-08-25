Ζελένσκι: «Παράθυρο ευκαιρίας» έως το καλοκαίρι για ειρήνη με τη Ρωσία – Το μονοσέλιδο σχέδιο 3 σημείων

Παράθυρο ευκαιρίας έως το τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού βλέπει το Κίεβο για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία, μέσω αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία, σε συνεργασία με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, έχει ήδη συντάξει ένα μονοσέλιδο σχέδιο προτάσεων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη Μόσχα.

Τα βασικά σημεία

Μεταξύ των ιδεών αυτών, όπως επεσήμανε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους, είναι η κήρυξη εκεχειρίας και μια πρόταση των ΗΠΑ -που έχει συζητηθεί στο παρελθόν- για τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στην ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας, τη διοίκηση της οποίας θα αναλάβει τρίτο μέρος.

«Περιέχει μία από τις ιδέες για κατάπαυση του πυρός – αυτό είναι το κύριο σημείο. Το δεύτερο σημείο αφορά τα όσα πρότειναν οι Αμερικανοί σχετικά με μια ελεύθερη οικονομική ζώνη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ωστόσο το Κρεμλίνο αμφισβήτησε κατά πόσο είναι εφικτή η αμερικανική πρόταση για το Ντονμπάς, τονίζοντας ότι η περιοχή αυτή της Ουκρανίας, που αποτελείται από τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, είναι επισήμως μέρος της Ρωσίας και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να τη διοικεί κάποιος τρίτος.

Το χρονοδιάγραμμα και οι εξελίξεις

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι θεωρεί πως υπάρχει ένα περιθώριο για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, το οποίο ξεκινά από τη Σύνοδο της G20 στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και φτάνει ως το καλοκαίρι του 2027, με δεδομένο ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ουκρανία παρέδωσε προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Οι υπό τις ΗΠΑ διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου κατέρρευσαν νωρίτερα φέτος, αφού η Ουκρανία απέρριψε το αίτημα της Ρωσίας να της παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και αφού ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν ο οποίος έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον.

Η τελευταία φορά που οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκαν τη Μόσχα ήταν τον Ιανουάριο, ενώ δεν έχουν μεταβεί ποτέ στην Ουκρανία.

Ο ρόλος ΕΕ – ΝΑΤΟ

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι το τρίτο σημείο της ουκρανικής πρότασης αφορά τον ρόλο που θα διαδραματίσουν η ΕΕ κα το ΝΑΤΟ και «τι είναι διατεθειμένη η Ουκρανία να κάνει για να το πετύχει αυτό».

Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

«Αυτές οι τρεις ιδέες που ανέφερα δεν είναι αποκλειστικά ουκρανικές», τόνισε, προσθέτοντας ότι καταρτίστηκαν από κοινού με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, ενώ κάποιες βασίζονται σε προηγούμενες συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί διαπραγματευτές με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ