Απόδραση στο Λονδίνο για την Άντζελα Γκερέκου και την κόρη της Μαρία Βοσκοπούλου – ΦΩΤΟ

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Μια όμορφη απόδραση στο Λονδίνο πραγματοποίησαν η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου (καρπός του έρωτά της με τον θρυλικό Τόλη Βοσκόπουλο), απολαμβάνοντας μερικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μητέρα και κόρη διατηρούν μια ιδιαίτερα στενή σχέση και συχνά επιλέγουν να περνούν χρόνο μαζί ταξιδεύοντας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Αυτή τη φορά, ο προορισμός τους ήταν η βρετανική πρωτεύουσα.

Οι δυο τους περιηγήθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου και απόλαυσαν τον καλό καιρό, κάνοντας βόλτες και επισκεπτόμενες χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Παράλληλα, φρόντισαν να απαθανατίσουν στιγμές από την κοινή τους εξόρμηση.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και οι φωτογραφίες τους μπροστά από τους εμβληματικούς κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους του Λονδίνου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Μαρία Βοσκοπούλου μοιράστηκε μέρος του φωτογραφικού υλικού με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το ταξίδι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η συγκεκριμένη απόδραση αποτέλεσε για τις δύο γυναίκες μια ευκαιρία να απολαύσουν η μία την παρέα της άλλης και να δημιουργήσουν νέες κοινές αναμνήσεις, σε ένα ταξίδι που συνδύασε βόλτες, χαλάρωση και όμορφες στιγμές στη βρετανική πρωτεύουσα.