Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Οι καταθέσεις των συγγενών, «κλειδί» για να ξεκαθαρίσει το κίνητρο του φονικού

«Κλειδί» για να ξεκαθαρίσει το κίνητρο της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, όπου η 45χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 48χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, είναι οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.

Τι κατέθεσε η σύζυγος του 48χρονου

Κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έδωσε και η σύζυγος του 48χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια από το σπίτι, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Η ίδια φέρεται επίσης να ανέφερε ότι, πριν φύγει από το σπίτι, ο 48χρονος άφησε πίσω του περίπου 1.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Νέα Σμύρνη, όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε οργανώσει την επίθεση.

Η κατάθεση της 19χρονης κόρης της 45χρονης

Διαφορετική εικόνα φέρεται να έδωσε στις αρχές η 19χρονη κόρη του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με την 45χρονη. Μάλιστα, φέρεται να είχε ακούσει από τον ίδιο ότι σκόπευε να οργανώσει μια συνάντηση προκειμένου να γνωρίσει την 45χρονη.

Οι καταθέσεις των συγγενικών προσώπων αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Στο μεταξύ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία.

Η ιατροδικαστική εξέταση και το καρτέρι θανάτου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για περίπου πέντε λεπτά έξω από την πολυκατοικία, γνωρίζοντας τις κινήσεις της 45χρονης. Όταν εκείνη εμφανίστηκε και βγήκε από την είσοδο του κτιρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δύο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση.

Κατά την ανάλυση του βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να την κλώτσησε δύο φορές. Η μία κλωτσιά ήταν κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε.

Η 45χρονη φαίνεται πως έκανε ενστικτωδώς μια κίνηση με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας. Η δεύτερη όμως βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φορά από πάνω προς τα κάτω.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο 48χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το παρελθόν του δράστη και αυτόχειρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο παρελθόν του δράστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 48χρονος είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες κατηγορίες στην Αλβανία το 2016, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.