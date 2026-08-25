LIVE UPDATE
Φωτιά στην Καβάλα – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Εύβοια: 13χρονη «πολυεργαλείο», παίζει βιολί και…ποδόσφαιρο – ΒΙΝΤΕΟ από την μουσική της εμφάνιση σε πανηγύρι

Η 13χρονη Όλγα Χαρμαντά, μόλις έξι μήνες μετά την έναρξη μαθημάτων βιολιού, εντυπωσίασε σε πανηγύρι της Εύβοιας, παίζοντας μαζί με τον δάσκαλό της, Τάσο Μπουραντά. Πέρα από τη μουσική, η Όλγα διακρίνεται και στον αθλητισμό, αγωνιζόμενη στο ποδόσφαιρο και ασχολούμενη με τον στίβο, τη ρυθμική γυμναστική και τους παραδοσιακούς χορούς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Εύβοια/13χρονη Όλγα παίζει βιολί
Πηγή:EVIA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 13χρονη Όλγα Χαρμαντά έκλεψε τις εντυπώσεις με το βιολί της σε πανηγύρι της Εύβοιας, μόλις έξι μήνες αφότου ξεκίνησε μαθήματα.
  • Συνοδευόμενη από τον δάσκαλό της, βιολιστή Τάσο Μπουραντά, η Όλγα δημιούργησε ένα όμορφο μουσικό δίδυμο που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού.
  • Πέραν της μουσικής, η Όλγα διαπρέπει και στον αθλητισμό, αγωνιζόμενη στο ποδόσφαιρο με τον Ταμυναϊκό και τη Μικτή Ευβοίας, ενώ ασχολείται επίσης με στίβο, ρυθμική γυμναστική και παραδοσιακούς χορούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μόλις έξι μήνες έχουν περάσει από τότε που η 13χρονη Όλγα Χαρμαντά, ξεκίνησε μαθήματα βιολιού και ήδη κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, χαρίζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή, σε πανηγύρι της Εύβοιας.

Με το βιολί στα χέρια και με αξιοθαύμαστη άνεση για την ηλικία της, η πολυτάλαντη Όλγα ανέβηκε στο μουσικό μέρος της βραδιάς και απέδειξε πως το ταλέντο, όταν συνδυάζεται με αγάπη και διάθεση για μάθηση, μπορεί να ξεχωρίσει από τα πρώτα κιόλας βήματα.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο βιολιστής Τάσος Μπουραντάς, ο οποίος είναι ο δάσκαλός της. Μάλιστα, την ώρα που η Όλγα έπαιζε βιολί, εκείνος τραγουδούσε, δημιουργώντας ένα όμορφο μουσικό δίδυμο, που κέρδισε το χειροκρότημα και τα θετικά σχόλια των παρευρισκομένων.

Και μπορεί το βιολί να αποτελεί μια καινούργια αγάπη για την 13χρονη, όμως η μουσική δεν είναι το μοναδικό πεδίο, στο οποίο ξεχωρίζει. Η Όλγα είναι ένα παιδί με πολλές δραστηριότητες και ακόμη περισσότερα ταλέντα.

Στον αθλητισμό, αγωνίζεται στο ποδόσφαιρο με την ομάδα γυναικών του Ταμυναϊκού, ενώ συμμετέχει και στη Μικτή Ευβοίας. 

Παράλληλα, ασχολείται με τον στίβο, τη ρυθμική γυμναστική, αλλά και τους παραδοσιακούς χορούς, δείχνοντας πως δεν διστάζει να «δοκιμάζει» τις δυνάμεις της, σε διαφορετικούς χώρους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ