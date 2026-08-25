Εύβοια: 13χρονη «πολυεργαλείο», παίζει βιολί και…ποδόσφαιρο – ΒΙΝΤΕΟ από την μουσική της εμφάνιση σε πανηγύρι

Μόλις έξι μήνες έχουν περάσει από τότε που η 13χρονη Όλγα Χαρμαντά, ξεκίνησε μαθήματα βιολιού και ήδη κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, χαρίζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή, σε πανηγύρι της Εύβοιας.

Με το βιολί στα χέρια και με αξιοθαύμαστη άνεση για την ηλικία της, η πολυτάλαντη Όλγα ανέβηκε στο μουσικό μέρος της βραδιάς και απέδειξε πως το ταλέντο, όταν συνδυάζεται με αγάπη και διάθεση για μάθηση, μπορεί να ξεχωρίσει από τα πρώτα κιόλας βήματα.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο βιολιστής Τάσος Μπουραντάς, ο οποίος είναι ο δάσκαλός της. Μάλιστα, την ώρα που η Όλγα έπαιζε βιολί, εκείνος τραγουδούσε, δημιουργώντας ένα όμορφο μουσικό δίδυμο, που κέρδισε το χειροκρότημα και τα θετικά σχόλια των παρευρισκομένων.

Και μπορεί το βιολί να αποτελεί μια καινούργια αγάπη για την 13χρονη, όμως η μουσική δεν είναι το μοναδικό πεδίο, στο οποίο ξεχωρίζει. Η Όλγα είναι ένα παιδί με πολλές δραστηριότητες και ακόμη περισσότερα ταλέντα.

Στον αθλητισμό, αγωνίζεται στο ποδόσφαιρο με την ομάδα γυναικών του Ταμυναϊκού, ενώ συμμετέχει και στη Μικτή Ευβοίας.

Παράλληλα, ασχολείται με τον στίβο, τη ρυθμική γυμναστική, αλλά και τους παραδοσιακούς χορούς, δείχνοντας πως δεν διστάζει να «δοκιμάζει» τις δυνάμεις της, σε διαφορετικούς χώρους.