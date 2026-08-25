«Σκάνδαλο» στο Σέντραλ Παρκ: Εκτός ελίτ νομικής εταιρείας 45χρονος δικηγόρος – Ένα φιλί σε βίντεο στο TikTok τίναξε στον αέρα την καριέρα του

Βαρύ τίμημα για ένα βίντεο στο TikTok πληρώνει κορυφαίος δικηγόρος της Νέας Υόρκης, καθώς οι… περιπτύξεις του σε κοινή θέα φαίνεται πως βάζουν οριστικό τέλος στην καριέρα του, σε μία από τις πλέον περιζήτητες νομικές εταιρείες του κόσμου.

Ο 45χρονος Ναθάνιελ Κάλερτον, συνέταιρος στην ελίτ δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton, βρίσκεται καθ’ οδόν προς την έξοδο, αφού πέρασε εβδομάδες σε άδεια όσο η εταιρεία ερευνούσε τη σχέση του με την 29χρονη συνεργάτιδά του Κέλσι Μπόρενζβαϊγκ, σύμφωνα με πηγές με γνώση της κατάστασης που επικαλείται η New York Post.

Άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε στη ΝΥ Post ότι, ενώ ο Κάλερτον βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την εταιρεία, η εργασιακή του κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τον Ιούλιο. Όταν ρωτήθηκε αν ο Κάλερτον απολύθηκε, η πηγή επέμεινε ότι αυτό δεν θα ήταν ακριβές.

Τυπικά, ο Κάλερτον εξακολουθεί να απασχολείται στη Wachtell και παραμένει σε άδεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί εάν αμείβεται κατά τη διάρκεια της αδείας του.

Ωστόσο, πηγές προσκείμενες στην υπόθεση σημείωσαν ότι είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να παύσει κάθε σύνδεσή του με τη Wachtell, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πότε θα επισημοποιηθεί το «διαζύγιο».

Οι Wachtell, Cullerton, Borenzweig και Gibson Dunn δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ η εργασιακή κατάσταση της Μπόρενζβαϊγκ στη Wachtell δεν ήταν άμεσα σαφής.

Το βίντεο στο TikTok και η χαμένη συμφωνία εκατομμυρίων

Ο Κάλερτον και η Μπόρενζβαϊγκ έγιναν viral τον περασμένο μήνα, όταν ένα βίντεο στο TikTok τους κατέγραψε να φιλιούνται σε ένα παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ, πριν τους διακόψει ένας άγνωστος που κρατούσε κάμερα.



Οι επιπτώσεις ήταν ραγδαίες για τον Κάλερτον, ο οποίος προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη Wachtell μαζί με τον δικηγόρο Μπιλ Σάβιτ και μια ομάδα κορυφαίων νομικών του τμήματος προσφυγών για την αντίπαλη εταιρεία Gibson Dunn.

Η Gibson Dunn ακύρωσε την προγραμματισμένη πρόσληψη του Κάλερτον αφότου το βίντεο έγινε viral.

Το ζήτημα δεν ήταν απλώς το δημόσιο θέαμα, όπως ανέφεραν πηγές. Ο Κάλερτον ήταν συνέταιρος, ενώ η Μπόρενζβαϊγκ ήταν νεότερη συνεργάτιδα στο ίδιο τμήμα προσφυγών της Wachtell, με τη μεταξύ τους σχέση να εγείρει σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας.