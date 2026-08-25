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Φωτιά στην Καβάλα – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά στην Καβάλα – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:00.

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ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Καβάλα.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και τέσσερα εναέρια μέσα.
  • Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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