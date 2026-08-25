Καλλιθέα: Συνελήφθη 18χρονος ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του

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Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλλιθέα, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, προκαλώντας της ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν διερχόμενο περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε τη νεαρή τραυματισμένη, σε δρόμο της περιοχής. Η 18χρονη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, είχε κανονίσει να συναντήσει τον πρώην σύντροφό της. Όταν έφτασε στο σημείο του ραντεβού, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 18χρονος, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο ή διαπληκτισμός.

Αμέσως μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του νεαρού. Τελικά, ο 18χρονος εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα, όπου και συνελήφθη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορία για κλοπή, καθώς φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης.