Πενσυλβάνια: 22χρονος «ήπιε μερικά ποτά» σε μπαρ, χτύπησε λάθος πόρτα σπιτιού και έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

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Ένας άοπλος 22χρονος Αμερικανός φοιτητής και αθλητής σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όταν έπειτα από βραδινή έξοδο προσπάθησε κατά λάθος να μπει σε ξένο σπίτι, νομίζοντας πως ήταν η κατοικία φίλου του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και ερωτήματα στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής.

Το χρονικό του περιστατικού

Ο 22χρονος Γκλεν «Μπούμπα» Πάισερ είχε βγει το βράδυ του Σαββάτου για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός φίλου του, σε ένα μπαρ στο Άπερ Πότσγκροβ της Πενσυλβάνια, αναφέρει η New York Post.

Family members have identified the 22-year-old man shot and killed by an Upper Pottsgrove Township police officer early Sunday morning as Glenwood “Bubba” Pysher. https://t.co/kzMnuETqoS — FOX 29 (@FOX29philly) August 24, 2026



Όταν η παρέα αποφάσισε να μεταφέρει το πάρτι στο σπίτι του φίλου, ο Πάισερ αποφάσισε να πάει εκεί με τα πόδια.

Ωστόσο, «κατέληξε σε λάθος σπίτι αφού ήπιε μερικά ποτά», δήλωσε η μητέρα του, Έριν Πάισερ, στο δίκτυο WPVI.

«Κατέληξε σε λάθος σπίτι αφού ήπιε μερικά ποτά. Δεν το γνώριζε αυτό, οπότε χτυπούσε την πόρτα λέγοντας, “Έι, αφήστε με να μπω”. Νόμιζε ότι ήταν το σπίτι του φίλου του, αλλά δεν ήταν», εξήγησε.

Η κλήση στο 911 και οι πυροβολισμοί

Λίγο πριν τις 12:30 π.μ. τοπική ώρα, η αστυνομία έσπευσε στο σημείο έπειτα από κλήση στο 911 για πιθανή απόπειρα διάρρηξης στην κατοικία όπου προσπαθούσε να μπει ο 22χρονος.

Το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι πανικοβλήθηκε και κάλεσε την άμεση δράση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Πάισερ στο πίσω μέρος της κατοικίας, όπου ακολούθησε μια «συμπλοκή» που οδήγησε στο να τον πυροβολήσουν θανάσιμα.

«Στις 12:32 ήταν στο τηλέφωνο με τους φίλους του. Μέχρι τις 12:35, πιστεύω ότι είχε ήδη πυροβοληθεί. Οπότε, μέσα σε λίγα λεπτά, ο αστυνομικός έφτασε και τον πυροβόλησε. Ηταν άοπλος. Είχε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα πλάτης», δήλωσε η συντετριμμένη μητέρα του.

Ποιος ήταν ο 22χρονος αθλητής

Ο Πάισερ περιγράφεται ως ένας «υπέροχος νεαρός» που επρόκειτο να ξεκινήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Σαιντ Ελίζαμπεθ, στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Δευτέρα.

Είχε πάρει πρόσφατα μεταγραφή στο σχολείο και επρόκειτο να αγωνιστεί στην ομάδα μπέιζμπολ.



Εκτός γηπέδου, ήταν ένα «αγαπητό πειραχτήρι», όπως δήλωσε η μητέρα του στο WPVI.

«Έμπαινε από την πίσω πόρτα και έλεγε το αγαπημένο του πράγμα, “Έι μαμά, το αγαπημένο σου παιδί ήρθε σπίτι”. Ήταν απλά ξένοιαστος. Δεν είχε καμία έγνοια στον κόσμο και αυτό θα μου λείψει», πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Ο θανατηφόρος πυροβολισμός καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στην πίσω αυλή της ιδιοκτησίας και το βιντεοληπτικό υλικό αποτελεί μέρος της έρευνας.

Η Κία, φίλη της οικογένειας, δήλωσε στο Fox 29: «Το να βλέπεις κάποιον που είχε τόσο μέλλον, επειδή ήταν τόσο ενθουσιασμένος που θα επέστρεφε στο πανεπιστήμιο, να χάνει τη ζωή του, πονάει. Ήταν μια εκπληκτική ψυχή, ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ μπλεξίματα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός».

«Τι συνέβη; Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η κλιμάκωση; Δεν ξέρουμε, αλλά θέλουμε να το ανακαλύψουμε», πρόσθεσε.

Την έρευνα για τις συνθήκες των πυροβολισμών διεξάγει το Γραφείο Ντετέκτιβ της κομητείας Μοντγκόμερι, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της περιοχής.