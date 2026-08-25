ΠΑΣΟΚ: Νέες «αναταράξεις» με φόντο τις μετεκλογικές συνεργασίες – Το άρθρο Δούκα, ο Λούσκος, η απάντηση Διαμαντοπούλου και τα «μη ιερά κείμενα»

Νέες «αναταράξεις» στο ΠΑΣΟΚ πυροδότησε η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα με αφορμή άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με το οποίο έκρινε σκόπιμο να θυμίσει τη σημασία του «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ που έγινε ψήφισμα του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος.

Προηγήθηκαν πληροφορίες ότι η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη διεξαγωγή ενός έκτακτου συνεδρίου για να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση, υπό το φως των νέων πολιτικών δεδομένων που προέκυψαν μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό «παιχνίδι».

Προς ενίσχυση αυτών, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Λούσκος, υποστηρικτής της Άννας Διαμαντοπούλου στη μάχη για την ηγεσία, απάντησε δημόσια στον Χάρη Δούκα με τη φράση «οι αποφάσεις των συνεδρίων δεν είναι ιερά κείμενα».

Παρότι η Άννα Διαμαντοπούλου αποποιείται κάθε σχέση με αυτή την τοποθέτηση, μεταξύ των υποστηρικτών της είναι δημοφιλής, σύμφωνα με την «Καθημερινή». Είναι ενδεικτικό ότι ο Γ. Μεϊμάρογλου μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου θα κριθεί στην κάλπη, δείχνοντας με έμμεσο τρόπο ποιο θα είναι το εσωκομματικό διακύβευμα το βράδυ των εκλογών, εφόσον επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έκανε πάντως δήλωση χθες λέγοντας αναλυτικά:

«Η πολιτική μας αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας που αποκλείουν κάθε δυνατότητα πολιτικής συνεργασίας».

Με το… βλέμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές και δεν τίθεται θέμα επανεξέτασης της ομόφωνης απόφασης για αποκλεισμό μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Αυτή τη διαβεβαίωση δίνει στην «Καθημερινή» αρμόδιος συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα προς συζήτηση, ούτε έχει φτάσει οποιαδήποτε σχετική πρόταση στη Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως παρατηρούν ωστόσο, οι καλά γνωρίζοντες τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε εξέλιξη η έντονη συζήτηση που άνοιξε για την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης στρατηγικής. Το δημοσκοπικό προβάδισμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα , σταθερά από τη στιγμή που εμφανίστηκε και η εκτόπιση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, δημιουργούν αμφιβολίες σε κάποιους για την ορθότητα του εκλογικού στόχου αλλά και για την απάντηση που δίνεται σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες.