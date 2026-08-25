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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Έως και 14 βαθμούς αυξημένη η θερμοκρασία του εδάφους – Τι δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα

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ΦΩΤΙΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δορυφορικά δεδομένα από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύουν την επίδραση της απώλειας δασικής βλάστησης στη θερμοκρασία του εδάφους μετά την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.
  • Ειδικότερα, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους εμφανίζονται αυξημένες κατά 12-14°C σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πυρκαγιά.
  • Η απώλεια της βλάστησης έχει σημαντική επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο, με πιθανές επιπτώσεις στο τοπικό μικροκλίμα και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την επίδραση της απώλειας της δασικής βλάστησης στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους έπειτα από μία μεγάλη δασική πυρκαγιά αναδεικνύουν δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

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Ειδικότερα, μέσω των δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat-9, τέθηκαν στο επίκεντρο τα δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: στις 31 Ιουλίου 2026, πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού στη Δυτική Αττική, και στις 16 Αυγούστου 2026, λίγες ημέρες μετά τη δασική πυρκαγιά.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό χάρτη, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 12-14°C σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη δασική πυρκαγιά.

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«Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2-4°C σε αρκετές περιοχές, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με φυσικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους (με σκούρο μπλε στον χάρτη) υποδηλώνουν την παρουσία νέφωσης, η οποία επηρεάζει τις δορυφορικές μετρήσεις.

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Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι συγκεκριμένες μετρήσεις αφορούν στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους και όχι άμεσα τη θερμοκρασία του αέρα. «Η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας μπορεί, ωστόσο, να επηρεάζει την θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια και, κατ’ επέκταση, το τοπικό μικροκλίμα», σημειώνει η μονάδα ΜΕΤΕΟ ενώ προσθέτει ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, στο μικροκλίμα μιας περιοχής.

Καταλήγοντας η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει: «Συμπερασματικά, τα δορυφορικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σημαντική επίδραση της απώλειας δασικής βλάστησης στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους μετά από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, με πιθανές επιπτώσεις στο μικροκλίμα και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής».

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