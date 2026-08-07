Η επόμενη μέρα στο Πόρτο Γερμενό: Επιστρέφουν οι κάτοικοι και βιώνουν το μέγεθος της καταστροφής – «Χαλικάκι χαλικάκι το έχτισα, τώρα δεν έχω τίποτα»

Κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού επιστρέφουν στα σπίτια τους και αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής, με πολλές οικίες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες. Εν μέσω των αυτοψιών και της ανακοίνωσης μέτρων στήριξης, οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της Δυτικής Αττικής εκφράζουν έντονη αγωνία για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού και τις οικονομικές συνέπειες

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Φωτιά, Δυτική Αττική, Πόρτο Γερμενό, καταστροφές, αυτοψίες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού επιστρέφουν στην περιοχή και αντικρίζουν τους μεγαλύτερους φόβους τους, με τα σπίτια τους χαμένα ή με μεγάλες ζημιές. Η περιοχή και οι άνθρωποί της θα μετρούν για χρόνια τις πληγές τους.
  • Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, με 84 κτίρια σε Μάνδρα – Ειδυλλία και Μέγαρα να έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, δηλαδή μη κατοικήσιμα. Τη Δευτέρα αρχίζει η διαδικασία αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους.
  • Κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν αγωνία για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού, με τον τουρισμό στην Ψάθα να έχει πέσει «στο -80%». Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής είναι τεράστιες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού επιστρέφουν στην περιοχή και αντικρίζουν τους μεγαλύτερους φόβους τους. Τα σπίτια τους χαμένα ή με μεγάλες ζημιές, ότι δηλαδή απέμεινε από τις περιουσίες τους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες και ανακοινώνονται μέτρα στήριξης για τους πληγέντες.

«Ένα σπιτάκι οργανωμένο με τα επιπλάκια του, την τηλεόρασή του… εδώ ήταν το σαλόνι μας. Κουζίνα και το καθιστικό. Τώρα δεν έχουμε τίποτα», περιγράφει και λυγίζει μία γυναίκα, η οποία στέκει περίλυπη μπροστά σε αυτό που κάποτε ήταν η οικία της.

Το συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας έκρινε “κόκκινο” το σπίτι της, που σημαίνει μη κατοικήσιμο. «Τριάντα χρόνια. Χαλικάκι χαλικάκι το έχτισα. Έχει γίνει κομμάτια (η καρδιά μου)»

Η Στέλλα Ζούμπου, όπως είναι το όνομα της γυναίκας λέει στον ANT1: «Βγαίνω στη σύνταξη. Και λέω, να πάω στο Γερμενό να αράξω. Δεν τα κατάφερα, ούτε πρόκειται να τα καταφέρω. Είχαμε και το αυτοκίνητο εδώ που πηγαίναμε για ψώνια κάτω στα μαγαζιά, παλιό βέβαια αλλά έκανε τη δουλίτσα του».

Αναμνήσεις

Η Ελένη Κεσανίδου είχε συνδέσει το Πόρτο Γερμενό με τη θάλασσα, το πράσινο και ένα σπίτι το οποίο όταν βγήκε στη σύνταξη, αποφάσισε να περνά περισσότερο χρόνο. «Έλεγα, που θα πάμε θάλασσα; Πόρτο Γερμενό. Έτσι έλεγα. Τώρα που βγήκαμε στη σύνταξη, έμενα εδώ τρία χρόνια. Όταν βλέπω αυτά εδώ… η ομορφιά έφυγε».

Δυτική Αττική: Αγωνιούν κάτοικοι και καταστηματάρχες για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού

Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται πια και σε αριθμούς. Σε 206 αυτοψίες που έγιναν σε Μάνδρα – Ειδυλλία και Μέγαρα, πράσινα χαρακτηρίστηκαν 57 κτίρια, κίτρινα 65 και κόκκινα, δηλαδή μη κατοικήσιμα, τα 84.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις, στους πυρόπληκτους της περιοχής.

Στη Ψάθα, η οποία απειλήθηκε έντονα από τη μεγάλη πυρκαγιά η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει.

«Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική για εμάς που έχουμε μεγαλώσει εδώ και αγαπάμε το μέρος. Η Ψάθα όμως θα επανέλθει», σημειώνουν οι κάτοικοι στην ΕΡΤ.

«Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μας ήμασταν τυχεροί. Είναι λίγο το κομμάτι το οποίο επηρεάστηκε από τη φωτιά. Ευτυχώς το πράσινο δεν χάθηκε (εντελώς)», σημειώνει άλλη κάτοικος.

«Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, στην οδό Ανθέων, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια. Εδώ είναι το σπίτι μου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, τα τσιμέντα έχουν διαβρωθεί και έχουν πέσει από την πλάκα και φαίνονται. Τα ντουβάρια έχουν ανοίξει», λέει κάτοικος ο οποίος δείχνει στην κάμερα αυτό που κάποτε ήταν μία “ζωντανή” οικία.

Λίγα 24ωρα μετά τον πύρινο εφιάλτη, κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού, σε μια περιοχή που υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες θα έσφυζε από ζωή.

«Ο τουρισμός έχει πέσει στο -80%», τονίζουν κάτοικοι της Ψάθας.

«Είμαστε εδώ περιμένουμε τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την Ψάθα περισσότερο από ποτέ», αναφέρουν και προσθέτουν: «Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής ειδικά αυτού του μήνα είναι τεράστιες. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτό τον μήνα, όχι μόνο οι καταστηματάρχες και οι προμηθευτές και τα παιδιά που δουλεύουν».

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