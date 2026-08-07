Ελένη Βουλγαράκη: Η απάντηση στις φήμες περί χωρισμού με τον Φώτη Ιωαννίδη

Στις φήμες περί χωρισμού με τον Φώτη Ιωαννίδη απάντησε η Ελένη Βουλγαράκη μέσω ανάρτησής της στα social media. Η ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία βρίσκεται στην Αντίπαρο για διακοπές, τοποθετήθηκε σχετικά με όσα δημοσιεύονται για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή.

Μέσω Instagram story, η Ελένη Βουλγαράκη κάλεσε όσους μεταδίδουν σχετικές πληροφορίες να τις διασταυρώνουν πριν τις δημοσιοποιήσουν, ενώ αναφέρθηκε και στην ευθύνη όσων αναπαράγουν μη επιβεβαιωμένες ειδήσεις ή σχόλια με clickbait τίτλους.

Η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η ίδια εμφανίζεται με ένα ποτήρι στο χέρι, χωρίς να μιλά, ενώ έχει προσθέσει το ακόλουθο μήνυμα: «Γενικά, διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε τη βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα. Για τους εξυπνάκηδες που βγάλανε ήδη συμπεράσματα, σας στέλνω φιλί και την αγάπη μου από Αντίπαρο. Κάντε καμία βουτιά με το κεφάλι να δροσιστείτε. PS. Όσοι κάνετε αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων (ή hate σχολίων) με clickbait τίτλους, έχετε ευθύνη».