FLAME: Ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες η ενέργεια από τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία

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«Κόβουν την ανάσα» τα στοιχεία που δημοσιεύει η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME για την μέγα-πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία.

Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026.

Το 55% (61.718 στρέμματα) της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες, της 31ης Ιουλίου προς 1η Αυγούστου και της 1ης προς 2α Αυγούστου 2026.

Στη διάρκεια αυτών των δύο νυχτών, οι άνεμοι έπνεαν θυελλώδεις (>80 km/h και έως 70 km/h, αντίστοιχα) και ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της πυρκαγιάς ξεπέρασε τα 2.000 στρέμματα ανά ώρα.

Τα παραπάνω μεγέθη είναι αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών.

Ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες η ενέργεια από τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία

Αυτό ωστόσο που προκαλεί αίσθηση από τα στοιχεία που δημοσιεύει το FLAME είναι πως βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς η εκτιμώμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ίση με 380 ΤJ, δηλαδή ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.