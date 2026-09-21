Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή της στη League A του Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Ενόψει των αναμετρήσεων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που δημιουργεί το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων, στον στόχο της παραμονής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, αλλά και στις ιδιαιτερότητες του φετινού αγωνιστικού προγραμματισμού.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε, επίσης, στον περιορισμένο χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του για προπονήσεις λόγω των συνεχόμενων αγώνων και των μετακινήσεων, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία.

«Ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε ως Εθνική»

Για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη League A, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε: «Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είμαστε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και πού βρισκόμαστε ως Εθνική Ομάδα, με στόχο να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοί μας, όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες εξαιρετικού επιπέδου και σίγουρα τα παιχνίδια θα είναι πολύ ενδιαφέροντα».

Οι δυσκολίες του νέου προγραμματισμού

Αναφερόμενος στη μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή και στις επιπτώσεις που έχει ο προγραμματισμός στην προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τόνισε: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως γίνεται συνήθως, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στη συνέχεια, τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε χρονικά περιθώρια ανάμεσα στα παιχνίδια για να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, μαζί με τα ταξίδια, οπότε περισσότερο θα αναλώσουμε τον χρόνο μας στις αναλύσεις παρά στην προπόνηση. Απλώς είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίσουμε, λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να συμβεί και τον επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Η επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε ακόμη για την παρουσία της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη και τη στήριξη που περιμένει από τους φιλάθλους στα παιχνίδια απέναντι στη Γερμανία και την Ολλανδία. «Πάντα αυτή η Εθνική Ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι αυτά με την Ολλανδία και τη Γερμανία».