Δύο μαύρα πουκάμισα: Η Μαρκέλλα αναστατώνεται από την παρουσία του Μανούσου

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού στην πρεμιέρα, τα “Δύο μαύρα πουκάμισα” έρχονται απόψε στις 22:00 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μία μόνο μέρα. Η Μαρκέλλα τρομάζει από ένα επικίνδυνο περιστατικό στον δρόμο και η ταραχή της μεγαλώνει, την ώρα που η παρουσία του Μανούσου φαίνεται να την αναστατώνει περισσότερο απ’ όσο θέλει να παραδεχτεί.

Την ίδια στιγμή, ο Νικήτας ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα με την Ελπίδα, όμως η αντίδραση της Σοφίας απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Παράλληλα, ο Σήφης δεν μπορεί να κρύψει όσα νιώθει για τη Μαρκέλλα και ο Μανούσος παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Θα προλάβουν όλοι να πουν την αλήθεια, πριν να είναι αργά;

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου:

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα