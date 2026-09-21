Meteo: Κινδυνεύει με εξαφάνιση η λίμνη Κορώνεια – Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την συρρίκνωσή της

Άκρως ανησυχητικές δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι οποίες δείχνουν τη ραγδαία συρρίκνωση της λίμνης Κορώνειας στη Θεσσαλονίκη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άκρως ανησυχητικές είναι οι δορυφορικές εικόνες από τη λίμνη Κορώνεια, η οποία κινδυνεύει να εξαφανιστεί, με την υδάτινη έκτασή της να έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το Meteo.
  • Η συρρίκνωση είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με την έκταση της λίμνης να μειώνεται από 34.4 τ.χλμ. το 2016 σε μόλις 2.7 τ.χλμ. το 2026, όπως αναφέρει το Meteo.
  • Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης απειλούν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άκρως ανησυχητικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας η οποία τώρα κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με το Meteo, η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το Αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα του Landsat στις 20 Αυγούστου 1984, όταν η Κορώνεια είχε έκταση 42.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

ΚΟΡΩΝΕΙΑ

Στις δορυφορικές εικόνες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν προϊόντα του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus, παρουσιάζεται η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, το 2016, η υδάτινη έκταση της λίμνης ανέρχεται στα 34.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη κατά περίπου 20% της αρχικής έκτασης, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2024, στα 17.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025, φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα περίπου 2.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως αναφέρει το Meteo.

«Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη, σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα», σημειώνει το Αστεροσκοπείο και καταλήγει: «τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της, με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της».

ΚΟΡΩΝΕΙΑ

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