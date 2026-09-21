Μαρία Σολωμού: Ταξίδι στη Νέα Υόρκη για την ηθοποιό – Δείτε φωτογραφίες

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Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από την παραμονή της στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών από σημεία που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Σε ορισμένες από τις λήψεις ποζάρει μόνη της, ενώ σε άλλες εμφανίζεται μαζί με την παρέα της.

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού κατέγραψε με τον φωτογραφικό φακό διάφορες εικόνες από τη Νέα Υόρκη, τις οποίες συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τις φωτογραφίες