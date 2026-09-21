Σταμάτης Κραουνάκης: «Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανατινάξει ένα σάπιο σύστημα στον αέρα»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, αλλά και σε όσα ακολούθησαν τις τελευταίες εβδομάδες, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (21/9) στην εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Ο γνωστός δημιουργός περιέγραψε τον αντίκτυπο που είχε, κατά την άποψή του, ο θάνατος του τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για ένα «σάπιο σύστημα» που έχει «ανατιναχτεί στον αέρα».

«Αυτό που βλέπω… Ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη -προσπαθώ να είμαι όσο πιο αποστασιοποιημένος γίνεται αυτή τη στιγμή- για τρεις εβδομάδες έχει ανατινάξει ένα σάπιο σύστημα στον αέρα, κρατώντας, γιατί είμαι και λίγο του Θεού, την ψυχή του ανθρώπου αυτού που έφυγε έτσι όπως έφυγε. Κάπως δεν ελευθερώνεται η ψυχή», ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σταμάτης Κραουνάκης στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, το βράδυ πριν από τον θάνατό του. Όπως είπε, οι δυο τους είχαν μιλήσει επί μιάμιση ώρα, γεγονός που, όπως περιέγραψε, έκανε ακόμη εντονότερο το σοκ όταν πληροφορήθηκε την επόμενη ημέρα τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Είναι λάθος το σύστημα, το οποίο μοιράζει φόβο. Το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό. Την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, εγώ με αυτό το πλάσμα μιλούσα στο τηλέφωνο μιάμιση ώρα κανονικά και την επόμενη μέρα μαθαίνω ότι πέθανε», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό, εκτός από ένα άμεσο σοκ που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος που είχε μια σχέση με το παιδί αυτό, είναι κάτι που δεν κατανοείται».

«Να ανατιναχτεί στον αέρα ένα βρώμικο σύστημα»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης επανήλθε στη συνέχεια στα γεγονότα που ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έφερε στην επιφάνεια καταστάσεις που, κατά την άποψή του, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό που κρατάω, είναι ότι ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι η αφορμή, ευτυχώς – δυστυχώς για τον πεθαμένο- για να ανατιναχτεί στον αέρα ένα βρώμικο σύστημα, το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει».