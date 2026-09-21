Βασίλης Δράγνης – Ιωάννα Καπάδαη: Αθόρυβος χωρισμός

Επειτα από μια κοινή πορεία που είχε ως βασικό της πυρήνα την οικογένεια και τα τρία παιδιά τους, ο εφοπλιστής Βασίλης Δράγνης και η σύζυγός του Ιωάννα δεν είναι πλέον μαζί.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως έχουν πάρει ο εφοπλιστής Βασίλης Δράγνης και η σύζυγός του Ιωάννα Καπάδαη. Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους, το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, με την είδηση να αιφνιδιάζει τους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας.

Οι δυο τους είχαν επιλέξει εξαρχής να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, αποφεύγοντας τη συστηματική έκθεση και τις δημόσιες τοποθετήσεις. Ο χωρισμός τους προκάλεσε έκπληξη σε ανθρώπους που τους γνωρίζουν, καθώς μέχρι πρόσφατα πραγματοποιούσαν μαζί εμφανίσεις σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Ο Βασίλης και η Ιωάννα Δράγνη, η οποία έχει εργαστεί ως μοντέλο, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Πάρη, τον Στέφανο και την Ευαγγελία, τα οποία αποτελούν και την απόλυτη προτεραιότητά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά τη νέα συνθήκη στην προσωπική τους ζωή, διατηρούν μεταξύ τους καλή επικοινωνία, επιδιώκοντας να προστατεύσουν τις οικογενειακές ισορροπίες.

Η οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της και με σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι δύο γονείς μαζί με τα παιδιά τους συμμετείχαν στη δράση «Little Santa» του Lifeline Hellas, προσφέροντας 250 δώρα σε παιδιά που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η Ι. Δράγνη έχει, άλλωστε, σταθερή παρουσία σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές δράσεις, πολλές από τις οποίες είχε στηρίξει μαζί με τον σύζυγό της.

Eπιχειρηματική διαδρομή

Στον επιχειρηματικό στίβο, ο Β. Δράγνης κατέχει σημαντική θέση στην οικογενειακή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Είναι γιος του Πάρη Δράγνη, ιδρυτή του ομίλου, και αδελφός του Γιάννη Δράγνη, διευθύνοντος συμβούλου της Goldenport και συζύγου της Λάουρας Μακροπούλου-Λαλαούνη. Η λίστα του Forbes για το 2024 με τις σημαντικότερες ελληνικές παρουσίες στη διεθνή ναυτιλία περιελάμβανε τον Γ. Δράγνη και αναφερόταν στη συνεργασία του με τον αδελφό του, Βασίλη, και τον πατέρα τους. Ο Π. Δράγνης, ο οποίος θεμελίωσε τη ναυτιλιακή δραστηριότητα της οικογένειας, έχει συνδέσει ιδιαίτερα το όνομά του με τον χώρο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Στα yachts του ομίλου έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς πρόσωπα της διεθνούς σοουμπίζ, όπως η Ντέμι Μουρ, ο Τζον Μπον Τζόβι και οι αδελφές Καρντάσιαν.

Ο Β. Δράγνης σπούδασε ναυτιλιακά και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από το τμήμα πληρωμάτων της Goldenport Holdings. Το 2007 συνίδρυσε την Oceangold Tankers, ενώ από το 2015 δραστηριοποιείται ενεργά και στα ναυπηγεία του ομίλου. Από το 2022 βρίσκεται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Golden Yachts, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας και σε μεγάλα projects πολυτελών yachts, μεταξύ των οποίων τα «Malia» και «O’Madeleine».

Παρά την έντονη επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Β. Δράγνης απέφευγε σταθερά να εκθέτει την οικογενειακή του ζωή στα φώτα της δημοσιότητας. Την ίδια στάση ακολουθούσε και η Ιωάννα, γεγονός που εξηγεί γιατί ελάχιστες πληροφορίες για την προσωπική τους πορεία έχουν γίνει έως σήμερα γνωστές.