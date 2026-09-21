Εμμανουήλ Καραλής: Έτοιμος για… το άλμα του γάμου

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής και η σύντροφός του Αναστασία Μαγαλιού σχεδιάζουν να παντρευτούν μέσα στο 2026, επισφραγίζοντας μια σχέση που μετρά ήδη μία δεκαετία.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Έτοιμος για το πιο σημαντικό άλμα της ζωής του είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μανόλο, όπως τον αποκαλεί όλη η Ελλάδα που παρακολουθεί με υπερηφάνεια τα κατορθώματά του, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμα μεγάλο άλμα, αυτή τη φορά στην προσωπική του ζωή, και να παντρευτεί την αγαπημένη του Αναστασία Μαγαλιού. Το ζευγάρι έχει κλείσει δέκα χρόνια κοινής πορείας, με την Αναστασία να βρίσκεται στο πλευρό του ως φύλακας άγγελος, να τον στηρίζει και να τον ενθαρρύνει σε κάθε του βήμα.

Μετά τους γάμους του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Μόντο Ντουπλάντις φαίνεται πως πλησιάζει η σειρά του Μανόλο και της Αναστασίας να χορέψουν τον χορό του Ησαΐα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Μετά την κατάκτηση του πρώτου Diamond League της καριέρας του στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες και τη σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, όπου με άλμα στα 6,15 μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ο Μανόλο ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν.

Τώρα ξεκινά η περίοδος ξεκούρασης για τον Ελληνα πρωταθλητή. Ο Μανόλο και η αγαπημένη του αυτές τις ημέρες απολαμβάνουν όμορφες στιγμές στη Βενετία, πριν ξεκινήσουν και τις διαδικασίες για την επισημοποίηση της σχέσης τους. Ο γάμος προγραμματίζεται μέσα στο 2026, καθώς το αγωνιστικό πρόγραμμα του παγκόσμιου αθλητή του στίβου το 2027 είναι γεμάτο προπονήσεις και αγώνες με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

Οι δυο τους είναι μαζί από τα εφηβικά τους χρόνια και η σχέση τους έχει περάσει από σαράντα κύματα. Ο Μανόλο στο πρόσωπο της γλυκιάς ψυχολόγου έχει βρει το άλλο του μισό. Το ζευγάρι, όπως πρώτη είχε αποκαλύψει την περασμένη άνοιξη η «R», ζει σαν παντρεμένο. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο συγκατοικούν σε νέα κατοικία στο Μαρούσι, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο ΟΑΚΑ, διευκολύνοντας έτσι τις καθημερινές προπονήσεις του Ελληνα πρωταθλητή.

«Είμαι τυχερός που έχω μια σύντροφο η οποία καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί, είναι η κολλητή μου, είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ και θα είμαι ευάλωτος μαζί της και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός», είχε δηλώσει καλεσμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος ενωπίω» το περασμένο φθινόπωρο, τονίζοντας: «Εχουμε καταφέρει να βρούμε την ισορροπία με την Αναστασία, γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι τυχερός που την έχω στο πλευρό μου γιατί είναι ένας άνθρωπος που στα δύσκολα ήταν εκεί για εμένα».

Στόχος του είναι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια και να δώσει στα παιδιά του την ίδια αγάπη που δέχθηκε από τους γονείς του. «Είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια, μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω να κάνω πολλά παιδιά! Μακάρι να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς εγώ και η σύντροφός μου και όταν έρθει η ώρα να κάνουμε οικογένεια», είχε αναφέρει στην ίδια εκπομπή, ενώ γελώντας αποκάλυψε ότι θέλει να κάνει τέσσερα παιδιά και ότι θα γίνει χαζομπαμπάς. «Το ότι θα γίνω χαζομπαμπάς είναι σίγουρο», είπε χαρακτηριστικά.