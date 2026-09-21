Βιντεοκλήση της Ρίας Ελληνίδου παρέα με ένα φίδι – Δείτε φωτό

Βιντεοκλήση με ένα… φίδι στο πλευρό της, το οποίο ανήκει στον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου, έκανε η Ρία Ελληνίδου.
Απόδειξη το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της.
Το φιδάκι Κλέαρχος
Όπως φαίνεται στο βίντεο η τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο ενώ ο Κλέαρχος, το κίτρινου χρώματος φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της.
«Κοιτάξτε πώς κάθεται ο Κλέαρχος δίπλα στη Ρία, κάνουν βιντεοκλήση μαζί» ακούγεται να λέει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
«Λέμε τα νέα μας εδώ» σχολίασε από την πλευρά της η Ρία Ελληνίδου.