Βιντεοκλήση της Ρίας Ελληνίδου παρέα με ένα φίδι – Δείτε φωτό

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Βιντεοκλήση με ένα… φίδι στο πλευρό της, το οποίο ανήκει στον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου, έκανε η Ρία Ελληνίδου.

Απόδειξη το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της.

Το φιδάκι Κλέαρχος

Όπως φαίνεται στο βίντεο η τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο ενώ ο Κλέαρχος, το κίτρινου χρώματος φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της.

«Κοιτάξτε πώς κάθεται ο Κλέαρχος δίπλα στη Ρία, κάνουν βιντεοκλήση μαζί» ακούγεται να λέει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Λέμε τα νέα μας εδώ» σχολίασε από την πλευρά της η Ρία Ελληνίδου.