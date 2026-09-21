Στέλλα Πάσσαρη: «Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω ότι επιτυχία τελικά δεν είναι μόνο αυτά που καταφέρνεις…» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

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Τριάντα τριών ετών έγινε η Στέλλα Πάσσαρη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, πραγματοποίησε ένα post στο προφίλ της στο Instagram, για το νέο αυτό κεφάλαιο που ξεκινάει στη ζωή της.

Στην ανάρτησή της, η Στέλλα Πάσσαρη δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από την ημέρα των γενεθλίων της.

Όπως μπορεί να δει κανείς, η influencer και επιχειρηματίας έκοψε συνολικά πέντε τούρτες για τα 33α γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε με αγαπημένα της πρόσωπα, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Η Στέλλα Πάσσαρη αναφέρει στη λεζάντα του post της: «Χμμμ 33 λοιπόν… Και όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω ότι επιτυχία τελικά δεν είναι μόνο αυτά που καταφέρνεις…

Είναι οι άνθρωποι που κοιτάς γύρω σου και είναι ακόμα εκεί, μετά από τόσα χρόνια! Είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που σε στηρίζει, σε πιστεύει και ακολουθεί ακόμα και τις πιο τρελές σου ιδέες. Είναι όλα αυτά που κάποτε ήταν απλά ένα “μωρέ λες;” και σήμερα είναι κομμάτι της ζωής σου!

Έκανα πράγματα που πέτυχαν, έκανα και πράγματα που δεν πήγαν όπως τα φανταζόμουν. Άλλαξα γνώμη, άλλαξα σχέδια, έκανα λάθη, ξαναξεκίνησα! Και μάλλον αυτό που μου αρέσει περισσότερο απο όλα είναι ότι δεν έχασα ποτέ την όρεξή μου να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε κάτι ακόμα!!!

Στα 33 μου είμαι περήφανη για όσα έχω καταφέρει, αλλά πιο πολύ χαίρομαι που έχω ακόμα τόσα πράγματα που θέλω να ζήσω, να δοκιμάσω και να δημιουργήσω. Κεφάλαιο 33 λοιπόν… και εύχομαι η ζωή να μου χαρίσει πολλά ακόμα κεφάλαια».