Σίσσυ Χρηστίδου: «Η Δευτέρα σου χρειάζεται χαμόγελο» – Η ανάρτηση για την πρεμιέρα της εκπομπής της

Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζεται για μία νέα αρχή, καθώς η εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι!» μεταφέρεται από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, κάνοντας πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40. 

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζεται για μία νέα αρχή, καθώς από αύριο θα εμφανίζεται καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες του κοινού.
  • Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 στην καθημερινή πρωινή ζώνη.
  • Το MEGA «στέλνει» μία «νέα ειδοποίηση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Η Δευτέρα σου χρειάζεται χαμόγελο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία νέα αρχή ετοιμάζεται να κάνει η Σίσσυ Χρηστίδου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια ύστερα από πέντε επιτυχημένα χρόνια παρουσίας στη ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου του MEGA, από αύριο θα εμφανίζεται καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες του κοινού.

Το «Χαμογέλα και Πάλι!» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 έχει πρεμιέρα στην καθημερινή πρωινή ζώνη, με το MEGA να «στέλνει» μία «νέα ειδοποίηση», σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τηλεοπτικό σταθμός, έδωσε στη δημοσιότητα ένα στιγμιότυπο από την επίσημη φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε, για την ψυχαγωγική εκπομπή.

Σε αυτό, βλέπουμε την χαμογελαστή Σίσσυ Χρηστίδου, μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Νίκο Συρίγο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Στο πάνω κομμάτι της φωτογραφίας, έχει προστεθεί ένα κείμενο, παρόμοιο με αυτά που λαμβάνουμε στα κινητά μας.

«Νέα ειδοποίηση: Η Δευτέρα σου χρειάζεται χαμόγελο», αναφέρεται.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

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