Ντέρτι: Τι αποκαλύπτουν οι ήρωες για τη ζωή τους πριν βγουν στον αέρα

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Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 “Ντέρτι” έρχεται στις οθόνες μας αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο.

Πριν τη μεγάλη πρεμιέρα οι ήρωες της σειράς μιλούν για τη ζωή τους και αποκαλύπτουν τι πρόκειται να δούμε.

Στον πυρήνα του «Ντέρτι», υπάρχει ένα σύνθετο μωσαϊκό προσώπων που το καθένα από αυτά έχει τη δική του διαδρομή, τη δική του αλήθεια και τη δική του πληγή.

Πρόσωπα με δύναμη και αδυναμίες, με όνειρα και εμμονές, με φωτεινές και σκοτεινές πλευρές. Και καθώς οι ζωές τους διασταυρώνονται, κάθε χαρακτήρας αποκαλύπτει το ξεχωριστό αποτύπωμά του, βάζοντας ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη ιστορία.

Δείτε τι λένε οι ήρωες για τη ζωή τους:

ΣΤΕΛΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (Ευγενία Ξυγκόρου)

ΑΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (Νικόλας Χαλκιαδάκης)

ΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ (Κλέλια Ρένεση)

ΑΛΕΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Τάσος Νούσιας)

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΟΣ (Φάνης Μουρατίδης)

ΒΟΥΛΑ ΜΙΧΟΥ (Ευαγγελία Συριοπούλου)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΕΝΤΗΣ (Λεωνίδας Κακούρης)

ΜΑΡΘΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ (Θεοδώρα Σιάρκου)

ΠΑΥΛΟΣ ΒΡΑΝΑΣ (Αλέξανδρος Βάρθης), ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (Γκαλ Ρομπίσα), ΔΗΜΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αλέξανδρος Σκουρλέτης), ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ΦΑΝΗ ΜΙΧΟΥ (Φιλίππα Κουτούπα), ΡΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ (Αντιγόνη Νεοφύτου), ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΓΟΣ (Χρήστος Πλαΐνης) , ΛΙΛΙΚΑ ΣΤΑΜΟΥ (Ζώγια Σεβαστιανού), ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (Διονύσης Παπανδρέου), ΚΑΙΤΗ ΜΠΑΧΟΥΜΗ (Γρηγορία Μεθενίτη)

ΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΟΣ (Περικλής Σιούντας), ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Κώστας Κορωναίος), ΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ (Κατερίνα Σαβράνη), ΜΙΛΤΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (Γιώργος Σεϊταρίδης), ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ (Νατάσα Ασίκη), ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (Αντώνης Αντωνίου), ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ (Αργύρης Πανταζάρας)