Τηλεθέαση (19/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές το Σάββατο

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|18,5%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|15,1%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|10%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|9,3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|15%
|2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|14,4%
|3
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|7,7%
|4
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|5%
|5
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|3,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|9,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|8,3%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|6,8%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|5,3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|11,5%
|2
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|8,1%
|3
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|7,9%
|4
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|3,9%
|5
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|0,7%