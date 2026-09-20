Τηλεθέαση (19/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές το Σάββατο

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Παρέχονται στοιχεία για τη ζώνη 5-10 και 10-1, τόσο για το γενικό όσο και για το δυναμικό κοινό.