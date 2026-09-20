Τηλεθέαση (19/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές το Σάββατο

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Παρέχονται στοιχεία για τη ζώνη 5-10 και 10-1, τόσο για το γενικό όσο και για το δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, το «MEGA Σαββατοκύριακο» επικράτησε στη ζώνη 5-10 με 18,5%, ενώ το «Ρεπορτάζ στις 10» ήταν πρώτο στη ζώνη 10-1 με 15%.
  • Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, το «MEGA Σαββατοκύριακο» βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης 5-10 με 9,2%, ενώ το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κυριάρχησε στη ζώνη 10-1 με 11,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 18,5%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 15,1%
3 OPEN Τώρα Μαζί 10%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 9,3%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 15%
2 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,4%
3 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 7,7%
4 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 5%
5 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 9,2%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 8,3%
3 OPEN Τώρα Μαζί 6,8%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 5,3%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,5%
2 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 8,1%
3 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 7,9%
4 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 3,9%
5 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 0,7%
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