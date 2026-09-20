Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ για την πρώτη μας καλημέρα» – Το βίντεο πριν από την πρεμιέρα

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«Φέτος, έχω την καλύτερη διάθεση», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ALPHA, λίγες μόνο ώρες πριν από την πρεμιέρα της «Super Κατερίνα».

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή από το 2021 και έχει «χτίσει» το δικό της κοινό μέσα στα χρόνια, ετοιμάζεται για μία νέα και απαιτητική σεζόν.

Ο ALPHA, έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ένα βίντεο με την Κατερίνα Καινούργιου. Σε αυτό, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» στέλνει το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές, στους οποίους θα κάνει παρέα από αύριο (21/9).

Στο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε στο πλατό της εκπομπής, η χαμογελαστή Κατερίνα Καινούργιου αναφέρει: «Φέτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στη ζωή μου, έχω την καλύτερη διάθεση.

Ανυπομονώ λοιπόν για την πρώτη μας καλημέρα, ανυπομονώ να ξαναγίνουμε μία παρέα, να πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας, το τσαγάκι μας, και να μοιραζόμαστε τις όμορφες στιγμές μας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10:00, σας περιμένω όλους».