Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ για την πρώτη μας καλημέρα» – Το βίντεο πριν από την πρεμιέρα

Η Κατερίνα Καινούργιου εκφράζει την χαρά της για την πρεμιέρα του «Super Κατερίνα», σε βίντεο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA. Η παρουσιάστρια, η οποία έχει «χτίσει» το κοινό της, στέλνει μήνυμα στους τηλεθεατές λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκπομπής, στις 21 Σεπτεμβρίου.

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Super Κατερίνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε σε βίντεο που δημοσίευσε ο ALPHA ότι «Φέτος, έχω την καλύτερη διάθεση», λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του «Super Κατερίνα».
  • Ο ALPHA έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την παρουσιάστρια, η οποία στέλνει το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές.
  • Η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» ανυπομονεί «για την πρώτη μας καλημέρα» και να ξαναγίνουν «μία παρέα» με το κοινό της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Φέτος, έχω την καλύτερη διάθεση», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ALPHA, λίγες μόνο ώρες πριν από την πρεμιέρα της «Super Κατερίνα».

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή από το 2021 και έχει «χτίσει» το δικό της κοινό μέσα στα χρόνια, ετοιμάζεται για μία νέα και απαιτητική σεζόν.

Ο ALPHA, έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ένα βίντεο με την Κατερίνα Καινούργιου. Σε αυτό, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» στέλνει το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές, στους οποίους θα κάνει παρέα από αύριο (21/9).

Στο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε στο πλατό της εκπομπής, η χαμογελαστή Κατερίνα Καινούργιου αναφέρει: «Φέτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στη ζωή μου, έχω την καλύτερη διάθεση.

Ανυπομονώ λοιπόν για την πρώτη μας καλημέρα, ανυπομονώ να ξαναγίνουμε μία παρέα, να πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας, το τσαγάκι μας, και να μοιραζόμαστε τις όμορφες στιγμές μας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10:00, σας περιμένω όλους». 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

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