Ιράν: Επτά όροι για να αρχίσουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ – «Αν η Ουάσινγκτον θέλει να βγει από το τέλμα, πρέπει να τους αποδεχθεί»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Επτά όρους θέτει το Ιράν για την έναρξη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της Τεχεράνης εάν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Μεταξύ των όρων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα του έχει διατυπώσει επτά προϋποθέσεις για να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Το μήνυμα της Τεχεράνης είναι σαφές και δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Εάν η Ουάσινγκτον θέλει να ξεφύγει από το τέλμα που δημιούργησε η ίδια και να αποφύγει να εμπλακεί ακόμη περισσότερο σε αυτό, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί τα δικαιώματα και τους όρους του Ιράν», ανέφερε.

۷ شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است؛ اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Σούπερ μάρκετ: Ανοίγει η 2η φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών – Τα νέα προϊόντα που έχουν δηλωθεί — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 19, 2026

Οι τρεις όροι που δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Al Jazeera το Σάββατο (19/9), ο Ρεζαΐ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει τις απαιτήσεις της στον Λευκό Οίκο μέσω του Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος παρουσίασε τρεις από τις προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης:

Τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με ιδιαίτερη αναφορά στις εχθροπραξίες στην Υεμένη.

Άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι υπόλοιποι τέσσερις όροι δεν αναφέρονται στις δηλώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις περιλαμβάνονταν και στο πρωτόκολλο του Ιουνίου, στο οποίο είχαν καταλήξει το Ιράν και οι ΗΠΑ και το οποίο επρόκειτο να ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη συμφωνία, προτού καταρρεύσει.

Ο ίδιος ζήτησε από την Ουάσινγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της πριν προχωρήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Έτοιμοι για διπλωματία, αλλά και για αποφασιστικό πόλεμο»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας επανέλαβε στη συνέντευξή του το διπλό μήνυμα που εκπέμπει η Τεχεράνη: ετοιμότητα για διπλωματική διευθέτηση, αλλά και για νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Μιλώντας στο Al Jazeera, αναφέρθηκε στην προετοιμασία του Ιράν για έναν «αποφασιστικό πόλεμο», ενώ παράλληλα αναμένεται στην Τεχεράνη πακιστανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν.

Η αναμενόμενη επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω των προσπαθειών για την επανέναρξη των επαφών και την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου από την κρίση.

Στο τραπέζι και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στις ενδεχόμενες συνομιλίες αναμένεται να τεθεί και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι η πυρηνική πολιτική του Ιράν παραμένει προς το παρόν αμετάβλητη και ότι η χώρα εξακολουθεί να δεσμεύεται από τη θρησκευτική γνωμοδότηση του ανώτατου ηγέτη σχετικά με τα πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η στάση αυτή να μεταβληθεί στο μέλλον, χωρίς να ανακοινώσει κάποια αλλαγή στην υφιστάμενη πολιτική της Τεχεράνης.