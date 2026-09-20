Σταματίνα Τσιμτσιλή – «Happy Day»: «Έχουμε επιστρέψει και έχουμε τόσο μεγάλη προσμονή γι’ αυτό το πρώτο ραντεβού»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, Τίνα Μεσσαροπούλου, Δημήτρης Παπανώτας, Κώστας Φραγκολιάς και Λευτέρης Μητσόπουλος, επιστρέφουν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 07:45 με τη νέα σεζόν του «Happy Day». Η παρουσιάστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την αγάπη της για την εκπομπή σε βίντεο που αναρτήθηκε από τον ALPHA.

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Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της ετοιμάζονται να επιστρέψουν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 07:45 στους τηλεοπτικούς δέκτες, με τη νέα σεζόν του «Happy Day».
  • Η έμπειρη παρουσιάστρια ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε από τον ALPHA, ότι: «Περνάνε τα χρόνια, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η αγάπη, όλο και μεγαλώνει».
  • Στο βίντεο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου, τον Δημήτρη Παπανώτα, τον Κώστα Φραγκολιά και τον Λευτέρη Μητσόπουλο, στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο τηλεοπτικό κοινό. Η οικοδέσποινα της εκπομπής δηλώνει: «Μας λείψατε πάρα πολύ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, ετοιμάζονται να επιστρέψουν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 07:45 στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με τη νέα σεζόν του «Happy Day». Η έμπειρη παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται το «τιμόνι» της επιτυχημένης εκπομπής, ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα (20/9) στα προφίλ του ALPHA στο διαδίκτυο, ότι: «Περνάνε τα χρόνια, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η αγάπη, όλο και μεγαλώνει».

Στο βίντεο που κοινοποίησε ο ALPHA, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου, τον Δημήτρη Παπανώτα, τον Κώστα Φραγκολιά και τον Λευτέρη Μητσόπουλο, στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο τηλεοπτικό κοινό, το οποίο από το 2014 έως και σήμερα αγαπάει και παρακολουθεί φανατικά το «Happy Day».

Η οικοδέσποινα της εκπομπής, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, λέει: «Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Έχουμε επιστρέψει και έχουμε τόσο μεγάλη προσμονή γι’ αυτό το πρώτο ραντεβού. Συντονιστείτε, στις 21 Σεπτεμβρίου στις 07:45 και λίγο νωρίτερα, να μην χάσετε ούτε λεπτό.

Μας λείψατε πάρα πολύ, μας έλειψε αυτή η πρωινή συνήθεια που έχουμε “χτίσει”. Περνάνε τα χρόνια, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η αγάπη, όλο και μεγαλώνει. Ξεκινάμε και σας περιμένουμε. Σας αγαπάμε πολύ. Μας λείψατε».  

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

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