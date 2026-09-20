Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τον σκότωσε επειδή δεν… έψηνε «σωστά» το κοτόπουλο

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Ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ κατέληξε σε τραγωδία, όταν δύο άνδρες διαφώνησαν για τον τρόπο που έπρεπε να μαγειρέψουν το κοτόπουλο. Ο καβγάς πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ο ένας φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον άλλον, μπροστά σε μία γυναίκα που ήταν αδελφή του φερόμενου δράστη και σύντροφος του θύματος.

Σύμφωνα με το People, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 62χρονος Κλίο Λόσον και η αδελφή του βρέθηκαν σε μπάρμπεκιου μαζί με τον 60χρονο σύντροφό της, Κένεθ Έργουιν Τόμας.

Η συνάντηση, ωστόσο, πήρε τραγική τροπή εξαιτίας μιας διαφωνίας που, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε από κάτι τόσο καθημερινό όσο το ψήσιμο του φαγητού.

Η διαφωνία για το κοτόπουλο που εξελίχθηκε σε αιματηρό καβγά

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Χέιζελ Παρκ, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν για το πώς έπρεπε να μαγειρευτεί το κοτόπουλο στο μπάρμπεκιου.

Η ένταση κλιμακώθηκε και, σύμφωνα με τις αρχές, ο Λόσον φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφο της αδελφής του με μαχαίρι.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματισμένο 60χρονο, ωστόσο ο Τόμας υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία – Παραμένει στη φυλακή χωρίς εγγύηση

Ο 62χρονος Κλίο Λόσον κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το δικαστήριο δεν του επέτρεψε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και παραμένει κρατούμενος στις φυλακές της κομητείας Όκλαντ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το People, η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε θα εξεταστούν τα στοιχεία της υπόθεσης.