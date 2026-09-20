Γερμανία: Στις κάλπες Βερολίνο και Μεκλεμβούργο – Κρίσιμη δοκιμασία για τον Μερτς μετά την άνοδο της AfD

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή (20/9), οι ψηφοφόροι σε δύο γερμανικά κρατίδια, με το αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Μόλις δύο εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, οι εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αποτελούν νέα δοκιμασία για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU).

Σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου στο Βερολίνο και σχεδόν 1,3 εκατομμύρια στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Οι κάλπες ανοίγουν στις 08:00 τοπική ώρα και κλείνουν στις 18:00, οπότε αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου.

Ο Μερτς βρίσκεται στην καγκελαρία μόλις 16 μήνες, ωστόσο οι χαμηλές δημοτικότητές του, οι δυσκολίες της γερμανικής οικονομίας και η ενίσχυση της AfD έχουν τροφοδοτήσει συζητήσεις για το πολιτικό του μέλλον. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο αντικατάστασής του από άλλο στέλεχος των Χριστιανοδημοκρατών, ενώ οι πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές θεωρούνται προς το παρόν λιγότερο πιθανό σενάριο.

Η εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και η πίεση στον Μερτς

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, κρατίδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, η AfD κατέγραψε πριν από δύο εβδομάδες το υψηλότερο ποσοστό της σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση, πλησιάζοντας την απόλυτη πλειοψηφία που θα της επέτρεπε να κυβερνήσει μόνη της.

Το κόμμα αναζητά πλέον στήριξη από βουλευτές άλλων πολιτικών σχηματισμών, επιδιώκοντας να γίνει η πρώτη ακροδεξιά δύναμη που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου μετά τη ναζιστική περίοδο.

Στις σημερινές εκλογές, πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αντίστοιχη δυνατότητα για την AfD, παρά τη δυναμική που έχει αποκτήσει.

Ο Μερτς έχει απορρίψει τις εκκλήσεις να παραιτηθεί και επιμένει ότι θα προχωρήσει στο πρόγραμμα οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησής του.

«Εκλεγήκαμε ως κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια, εγώ εξελέγην για τέσσερα χρόνια. Και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα τέσσερα χρόνια για να βγάλω τη χώρα από αυτή τη δύσκολη περίοδο», δήλωσε πρόσφατα σε εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Η προσωπική του δημοτικότητα, ωστόσο, έχει υποχωρήσει στο 10%, ενώ οι προεκλογικές δεσμεύσεις του για επιστροφή της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης στην ανάπτυξη και περιορισμό της εκλογικής επιρροής της AfD δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα που επιδίωκε.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο καγκελάριος ακύρωσε την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Κυβερνητικός αξιωματούχος εξήγησε ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη στο Βερολίνο μετά τις εκλογές.

Βερολίνο: Μάχη CDU και Αριστεράς με φόντο το στεγαστικό

Στη γερμανική πρωτεύουσα, η CDU διεκδικεί την πρώτη θέση απέναντι στην Αριστερά (Die Linke), η οποία έχει θέσει στο επίκεντρο της εκστρατείας της το αυξανόμενο κόστος στέγασης και ζητεί απαλλοτριώσεις ακινήτων που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες εκμίσθωσης.

Το στεγαστικό αποτελεί καθοριστικό ζήτημα για τους κατοίκους της πόλης. Περίπου το 85% των νοικοκυριών του Βερολίνου ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία, ενώ τα ζητούμενα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014.

Η AfD εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις στην τρίτη ή τέταρτη θέση, καταγράφοντας αξιόλογη εκλογική παρουσία ακόμη και στην πολυπολιτισμική πρωτεύουσα.

Η CDU αντιμετωπίζει και εσωκομματικές δυσκολίες. Ο σημερινός δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, εγκατέλειψε τον Ιούλιο την προσπάθεια επανεκλογής του, έπειτα από τις αντιφάσεις στις εξηγήσεις που έδωσε για την απόφασή του να παίξει τένις ενώ μεγάλα τμήματα της πόλης είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι εξαιτίας εμπρησμού τον περασμένο χειμώνα.

Τη θέση του ως υποψήφιος ανέλαβε ο αρμόδιος για τα οικονομικά της πόλης, Στέφαν Έβερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ενισχύσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος.

Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία: Η CDU αντιμέτωπη με ιστορικά χαμηλό ποσοστό

Ακόμη δυσκολότερη εμφανίζεται η κατάσταση για τους Χριστιανοδημοκράτες στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η AfD και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) δίνουν μάχη για την πρώτη θέση.

Η CDU κινδυνεύει να καταγράψει μονοψήφιο ποσοστό για πρώτη φορά εδώ και 75 χρόνια. Εάν μάλιστα υποχωρήσει κάτω από το όριο του 5% και μείνει εκτός του τοπικού κοινοβουλίου, θα πρόκειται για εξέλιξη χωρίς προηγούμενο στη μεταπολεμική ιστορία του κόμματος στο κρατίδιο.

Περιφερειακά στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών έχουν ήδη συνδέσει τις εκλογικές δυσκολίες τους με την αποδυνάμωση της πολιτικής θέσης του Μερτς σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ, εκτίμησε σε ερευνητικό σημείωμά του ότι ο Μερτς θα ολοκληρώσει τη θητεία του. Παράλληλα, ανέφερε ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, ο κίνδυνος εσωκομματικής εξέγερσης στην CDU και αντικατάστασης του καγκελαρίου έχει αυξηθεί από περίπου 20% πριν από δέκα ημέρες σε 35% σήμερα.

Ακρίβεια, αυτοκινητοβιομηχανία και Ουκρανία στο επίκεντρο

Παρά τη βελτίωση ορισμένων οικονομικών δεικτών επί κυβέρνησης Μερτς, το αυξημένο κόστος ζωής και η αποβιομηχάνιση σε παραδοσιακά ισχυρούς τομείς της γερμανικής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, εξακολουθούν να προκαλούν δυσαρέσκεια. Οι πιέσεις εντείνονται από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τη διεθνή άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Την ίδια στιγμή, η σημαντική μείωση των νέων αφίξεων μεταναστών στα γερμανικά σύνορα δεν έχει οδηγήσει στην επιστροφή ψηφοφόρων της AfD προς τους Χριστιανοδημοκράτες.

Το ακροδεξιό κόμμα επικεντρώνει την εκστρατεία του στις οικονομικές ανησυχίες, στην εγκληματικότητα και στην αντίθεση προς τη σταθερή στήριξη που παρέχει ο Μερτς στην Ουκρανία.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, σημαντικό μέρος της εκλογικής επιτυχίας της AfD προήλθε από την κινητοποίηση πολιτών που προηγουμένως απείχαν από τις κάλπες. Τα υπόλοιπα κόμματα επιδιώκουν τώρα να κινητοποιήσουν τους δικούς τους ψηφοφόρους, μετά και τις διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων κατά της AfD που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.