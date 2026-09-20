Κώστας Χριστοφιδέλης στον Realfm 97,8: «Με υπομονή στο παιχνίδι μας θα φτάσουμε στην πρόκριση»

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Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδικεί σήμερα απέναντι στην Φινλανδία την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ.

«Η αυτοπεποίθηση που βγάζει η ομάδα, όπλο στην προσπάθεια μας»

«Να διατηρήσουμε την ηρεμία μας και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας» δήλωσε στον Real fm 97,8 ο Κώστας Χριστοφιδέλης, για την κρίσιμη νοκ αουτ σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας βόλει των ανδρών κόντρα στην Φινλανδία, για την φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στην φάση των ομίλων και έχει πλέον στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. «Αν ακολουθούμε πίστα το πλάνο μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόκληση που έρχεται από την άλλη πλευρά του φιλέ» υπογραμμίζει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη.

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τους αθλητές μου και το γεγονός ότι κατάφεραν να προκριθούνε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης» τόνισε ο Κώστας Χριστοφιδέλης, συμπληρώνοντας: «Χάσαμε τα παιχνίδια με Τσεχία και με Ιταλία, δυο ομάδες υπερδυνάμεις του αθλήματος, όμως μετά όταν κερδίσαμε την Σλοβενία πήρε την αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν για να συνεχίσουμε και με τις νίκες απέναντι σε Σουηδία και σε Σλοβακία, φτάσαμε στα νοκ αουτ παιχνίδια. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι είχαμε για αυτά τα ματς προετοιμαστεί σωστά και πνευματικά».

Το κρίσιμο παιχνίδι με την Φινλανδία, είναι στις 5 το απόγευμα την Κυριακή (20/9) στο Τορίνο, όπου διεξάγεται η δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

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