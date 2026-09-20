Καύσιμα: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εξειδικευτεί από τα αρμόδια υπουργεία το νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ εξετάζεται και η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.

Βασικός στόχος είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η διάθεσή του στην αγορά. Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ αναμένεται να παραταθεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφέρει ότι θα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, ενώ αντίστοιχο αίτημα υποστηρίζουν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι παρεμβάσεις σε θέρμανση και πετρέλαιο κίνησης

Στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπεται επιδότηση από το κράτος και τα διυλιστήρια, ώστε η τελική τιμή να υποχωρήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Με βάση τα δεδομένα που παρατίθενται, χωρίς την επιδότηση η τιμή θα μπορούσε να πλησιάσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ως εκ τούτου, η συνολική επιδότηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί τουλάχιστον στα 25 λεπτά ανά λίτρο.

Η τιμή των 1,75 ευρώ ανά λίτρο ήταν εκείνη στην οποία είχε διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ολοκληρώθηκε η διάθεσή του την περασμένη άνοιξη.

Παράλληλα, σχεδιάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται να διευκρινιστεί εάν η αύξηση θα συνδυαστεί και με διεύρυνση των εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, σε συνδυασμό με την αύξηση του επιδόματος, συγκροτούν τη διπλή παρέμβαση για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση αναμένεται να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, καθώς οι υψηλές τιμές επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας σε σειρά κλάδων της οικονομίας. Σήμερα, η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Παρά την επιδότηση, η τιμή διάθεσης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Το μέτρο αναμένεται να έχει έκτακτο χαρακτήρα και να αφορά τόσο το στάδιο της εμπορίας όσο και τα πρατήρια, με στόχο τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η Μέση Ανατολή και η πορεία των διεθνών τιμών

Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του ενεργειακού κόστους παραμένουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και, ειδικότερα, η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να συνεχίσει απρόσκοπτα την τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Οι εξελίξεις στην περιοχή αναμένεται να επηρεάσουν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες και, κατ’ επέκταση, το μέγεθος της ευρωπαϊκής αλλά και της κυβερνητικής παρέμβασης.

Η καταστροφή από τους Χούθι μέρους του αγωγού που μεταφέρει πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας προκάλεσε νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent κινήθηκε κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει περίπου στα 105 δολάρια την Παρασκευή.

Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης ή διεύρυνσης των παρεμβάσεων, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς ενεργειακές αγορές το καταστήσουν αναγκαίο.