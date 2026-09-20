ΔΥΠΑ: Τέσσερα νέα παραρτήματα ΕΠΑΣ Μαθητείας – Οι ειδικότητες, οι αμοιβές και οι προϋποθέσεις

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Τέσσερα νέα παραρτήματα Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας δημιουργεί η ΔΥΠΑ από το σχολικό έτος 2026-2027, στο Κρυονέρι Αττικής, στο Στρατώνι Χαλκιδικής, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στο Καρπενήσι, με ειδικότητες που έχουν επιλεγεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η επέκταση του δικτύου εντάσσεται στον σχεδιασμό για στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και στηρίζεται στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με επιχειρήσεις, οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς. Για το σχολικό έτος 2026-2027 λειτουργούν συνολικά 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας σε όλη τη χώρα, με 41 ειδικότητες.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει επισημάνει σε δημόσιες τοποθετήσεις της ότι βασική αποστολή του υπουργείου είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών, η καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η ενίσχυση της απασχόλησης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Νίκη Κεραμέως αναφέρει:

«Ενισχύουμε την αγορά εργασίας με στοχευμένες πρωτοβουλίες. Καταγράφουμε τις ανάγκες σε ειδικότητες και εφοδιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς λειτουργούν μέσα σε επιχειρήσεις, εκπαιδεύοντας τους ενδιαφερόμενους, για να καλύψουν στοχευμένες θέσεις εργασίας. Πρόσφατα, μάλιστα, ιδρύθηκαν τέσσερα νέα παραρτήματα Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ στο Κρυονέρι Αττικής, στο Στρατώνι Χαλκιδικής, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στο Καρπενήσι, με ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με τις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στηρίζουμε τους ανέργους, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενισχύουμε τους εργαζόμενους με νέες δεξιότητες, συνδράμουμε τις επιχειρήσεις στην ανεύρεση εργατικού δυναμικού. Δημιουργούμε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας και μια ισχυρή οικονομία με πρόγραμμα και συνέπεια».

Τα τέσσερα νέα παραρτήματα

Η λειτουργία των νέων παραρτημάτων βασίζεται σε συνεργασίες της ΔΥΠΑ με τη DEMO ΑΒΕΕ, την Ελληνικός Χρυσός, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στο Κρυονέρι Αττικής θα λειτουργήσει η ειδικότητα Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και η δομή θα λειτουργεί ως παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Υμηττού.

Στο Στρατώνι Χαλκιδικής δημιουργείται η ειδικότητα Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, σε συνεργασία με την «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού – Hellas Gold». Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ως παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λακκιάς.

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, θα λειτουργήσει η ειδικότητα Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, με τη δομή να αποτελεί παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λακκιάς.

Στο Καρπενήσι θα λειτουργήσει η ειδικότητα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λαμίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου.

Η μαθητεία έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ η εβδομαδιαία αμοιβή διαμορφώνεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας και σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Πώς λειτουργεί το σύστημα μαθητείας

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το δυϊκό σύστημα μαθητείας, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Η ΔΥΠΑ επιλέγει τις ειδικότητες λαμβάνοντας υπόψη τις καταγεγραμμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι γνωστοποιούν τις ανάγκες τους για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες.

Μέσω μνημονίων συνεργασίας και άλλων συμπράξεων, οι ανάγκες αυτές ενσωματώνονται στον σχεδιασμό των προγραμμάτων μαθητείας. Η διαδικασία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σε τεχνικά επαγγέλματα όπου καταγράφονται ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει αναπροσαρμόσει και εκσυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, δίνοντας έμφαση σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία, ενώ οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων συμβάλλει επίσης στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και των εργαστηρίων και παρέχει στους μαθητές πρόσβαση σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα.

Η Υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι τα ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων βρίσκονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησαν τη μαθητεία τους.

Οι 41 ειδικότητες και οι τομείς αυξημένης ζήτησης

Για το σχολικό έτος 2026-2027, οι 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ προσφέρουν συνολικά 41 ειδικότητες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με διαφορετικούς τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Στις ψηφιακές τεχνολογίες περιλαμβάνονται οι ειδικότητες Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου.

Στον τομέα της βιομηχανίας και της προηγμένης παραγωγής περιλαμβάνονται οι ειδικότητες Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC), Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών και Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.

Στην ενέργεια και τις τεχνικές εγκαταστάσεις προσφέρονται οι ειδικότητες Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων, Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων και Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων.

Στον τομέα των μεταφορών περιλαμβάνονται οι ειδικότητες Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτης Αμαξοστοιχιών και Ηλεκτροκίνητου Τροχαίου Υλικού Σιδηροδρόμων και Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Στους τομείς της υγείας, της φροντίδας και των υπηρεσιών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ειδικότητες Βοηθός Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Φαρμακείου, Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Κομμωτικής Τέχνης, Αισθητικής Τέχνης, Μαγειρικής Τέχνης και Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής.

Η διεύρυνση των συνεργασιών της ΔΥΠΑ με επιχειρήσεις και φορείς συνδέεται με την προσπάθεια προσαρμογής της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγής. Μέσα από το μοντέλο της μαθητείας, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με πραγματική εργασιακή εμπειρία, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.