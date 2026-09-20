Βριλήσσια: Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον συμμαθητή του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συνομήλικο συμμαθητή του στα Βριλήσσια. Το τραυματισμένο παιδί νοσηλεύεται με ρήξη νεφρού, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί αφαίρεση του νεφρού.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Τροίας και Γορτυνίας. Κατά πληροφορίες, ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και, για λόγο που παραμένει άγνωστος, φέρεται να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών, και έπεσε στο έδαφος. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τον μετέφερε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Η κατάσταση της υγείας του 14χρονου

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 14χρονος έχει υποστεί ρήξη νεφρού και χαρακτήρισαν σοβαρή την κατάστασή του. Η εξέλιξη του τραυματισμού παρακολουθείται στενά, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαιτηθεί ακόμη και αφαίρεση του νεφρού.

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στη συνέχεια τον ανήλικο που φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, καθώς και τη μητέρα του, έξω από το σπίτι τους στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου.

Ο τραυματισμένος μαθητής και ο κατηγορούμενος είναι 14 ετών και, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, φοιτούν στο ίδιο σχολείο.