Σήμερα Κυριακή, στις 11.00, η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

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Σήμερα, Κυριακή, στις 11.00, θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίω της μια μακριά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.

Μια ζωή γεμάτη δράση

Μετά τη Μεταπολίτευση, η Μαργαρίτα Παπανδρέου αναδείχθηκε σε σημαντική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και δραστηριοποιήθηκε για τη νομική και κοινωνική ισότητα των γυναικών.

Η δράση της συνδέθηκε με σημαντικές διεκδικήσεις της εποχής, μεταξύ άλλων για την κατάργηση της προίκας, την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και τα δικαιώματα των γυναικών.

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951.

Το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Ο γάμος τους διήρκεσε έως το 1989, όταν και πήραν διαζύγιο.