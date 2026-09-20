Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.
- Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας.
- Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού.
Γεγονότα
- 490 π.Χ.: Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών).
- 1828: Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ.
- 1925: Σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της Χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρυση του Ολύμπου ο θρυλικός λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας.
- 1942: Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων με τη Γλάδστωνος. Σκοτώνονται Έλληνες δοσίλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί.
- 1960: Οι συντελεστές της “Μανταλένας”, μετά την προβολή της ταινίας στο Α’ Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου
Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
- 2016: Καταστρέφεται μεγάλο μέρος του χοτ σποτ της Μόριας στη Λέσβο, από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών.
Γεννήσεις
- 1878: Άπτον Σίνκλερ, Aμερικανός μυθιστοριογράφος και πολιτικός ακτιβιστής, στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού. («Η Ζούγκλα») (Θάν. 25/11/1968).
- 1924: Τζέιμς Γαλανός, Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής μόδας, που έντυσε για πολλά χρόνια της «πρώτες κυρίες» των ΗΠΑ. (Θάν. 30/10/2016)
- 1934: Σοφία Λόρεν, Iταλίδα ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1949: Νίκος Σκαλκώτας, συνθέτης, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. (Γενν. 8/3/1904).
- 1957: Ζαν Σιμπέλιους, Φινλανδός συνθέτης, ένας από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο στη χώρα του. (Γενν. 8/12/1865).
- 1971: Γιώργος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη, νομπελίστας ποιητής. (Γενν. 29/2/1900).