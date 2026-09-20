Νεκρός από πτώση αυτοκινήτου στο γκρεμό στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς

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Τραγωδία καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Ομαλό, με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος Χανιώτης να πέφτει σε γκρεμό.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος , κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Εκτινάχτηκε από το όχημα

Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από τον δρόμο που οδηγεί στο εστιατόριο του Ξυλόσκαλου, προς τον χώρο στάθμευσης που είναι αρκετά μέτρα πιό κάτω, ο 60χρονος εκτινάχτηκε έξω από το όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίοι περισυνέλλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς είχε χάσει την ζωή του.

Ο άτυχος Χανιώτης ήταν κάτοικος των Λάκκων Ομαλού.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.