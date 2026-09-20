Αναστασία για Μαζωνάκη: “Από τους σημαντικότερους ανθρώπους που γνώρισα” – Δείτε βίντεο

Στο ειδικό αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο “Με λένε Γιώργο” συμμετείχε η Αναστασία, όπως είδαμε το βράδυ του Σαββάτου.

Η νεαρή τραγουδίστρια είχε βρεθεί σκηνικά με τον αείμνηστο καλλιτέχνη και, μάλιστα, ήταν από τους πρώτους που είχαν δει σε εκείνην το ταλέντο δίνοντας της απλόχερα χώρο στο πρόγραμμα του.

“Ήταν η αρχή μου”

Στο αφιέρωμα που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, λοιπόν, η Αναστασία εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “είναι και θα είναι για πάντα, για όσο ζω, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου. Ήταν η αρχή μου. Ήταν, γενικά, ο πρώτος καλλιτέχνης που συνεργάστηκα”.

“Για εμένα είναι η μεγαλύτερη ευλογία το ότι ο κ. Γιώργος Μαζωνάκης με ανέβασε στη σκηνή, στη δική του σκηνή και τραγουδούσα τότε το “Αμαρτίες” χωρίς να με ξέρει. Χωρίς να με γνωρίζει. Το έκανε μέσα από την καρδιά του. Το ότι με επέλεξε να βρίσκομαι μαζί του στις περιοδείες, για μένα, ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει”.

“Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα είναι ότι είχε φύγει από τη ζωή η γιαγιά μου ημέρα Τρίτη και ημέρα Πέμπτη είχα μαζί του συναυλία. Μόλις με είδε, με πήρε αγκαλιά και μου ‘πε… παιδί μου, που έχασες τη γιαγιάκα σου, να μην την ξεχάσεις ποτέ” συμπλήρωσε ακόμα, σε άλλο σημείο του αφιερώματος, η Αναστασία για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη τη νύχτα του Σαββάτου.