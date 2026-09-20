Η Ρούλα Κορομηλά μας συστήνει τον αδελφό της και θυμάται τον Μαζωνάκη – Δείτε φωτό

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Lifestyle

Ρούλα Κορομηλά
Φωτογραφία: Instagram/roulakoromila
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρούλα Κορομηλά μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό της, Θανάση Κορομηλά.
  • Για να περιγράψει τον ισχυρό δεσμό τους, η παρουσιάστρια επέλεξε το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη, για την απώλεια του οποίου έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες τη βαθιά της θλίψη.
  • Η επιλογή της αναφοράς αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς χθες βράδυ προβλήθηκε ξανά το αφιέρωμα που είχε κάνει στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Σπίτι με το MEGA».

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Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό της, Θανάση Κορομηλά.

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Η παρουσιάστρια, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την οικογένειά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πόζαρε χαμογελαστή και αγκαλιά με τον αδελφό της, θέλοντας μέσα από λίγες λέξεις να μιλήσει για έναν από τους πιο σταθερούς ανθρώπους της ζωής της.

«Αγαπώ σημαίνει»

Για να περιγράψει μάλιστα αυτόν τον ισχυρό δεσμό, η Ρούλα Κορομηλά επέλεξε το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη με τον οποίο τη συνέδεσε μια μακρά τηλεοπτική διαδρομή και για την απώλεια του οποίου έχει εκφράσει τις τελευταίες ημέρες τη βαθιά της θλίψη.

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«Χθες βράδυ… Αγαπώ σημαίνει… ο αδερφός μου. Σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Πάντα εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.

Η επιλογή της συγκεκριμένης αναφοράς αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς χθες βράδυ προβλήθηκε ξανά το αφιέρωμα που είχε κάνει στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Σπίτι με το MEGA», με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομηλά.

Η ίδια έχει αναφερθεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες στον Γιώργο Μαζωνάκη, ανασύροντας κοινές τους στιγμές από το παρελθόν και μιλώντας με συγκίνηση για το αποτύπωμά του στη ζωή και στην τηλεοπτική της διαδρομή.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Koromila (@roulakoromila)

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