Λούβρο: Κρέμασαν δικούς τους πίνακες δίπλα στη «Μόνα Λίζα» και τους συνέλαβαν

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Έγινε κι αυτό. Συνελήφθησαν δύο Γερμανοί χθες Σάββατο στο Μουσείο του Λούβρου αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, προκαλώντας μικρές φθορές σε έναν τοίχο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το απόγευμα, οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να στερεώσουν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η περίφημη Τζοκόντα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Τι απεικονίζουν οι πίνακες

Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ενώ ο δεύτερος τα πορτρέτα των δυο ανδρών μαζί με μια γυναίκα.

Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν «μια πλάκα». Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι αλλά σε περίπτωση που η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.

Οι φύλακες του μουσείου διαπίστωσαν μικρές φθορές στον τοίχο κατά την αφαίρεση των δύο πινάκων που τοποθέτησαν οι θερμοκέφαλοι επισκέπτες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα. Το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν επηρεάστηκε, διευκρινίζει η διεύθυνση του μουσείου.