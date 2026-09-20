Η Κόστα Ρίκα διέκοψε διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα – Η Αβάνα αμφισβητεί το πότε έγινε

Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα ενημέρωσε πως έχει διακόψει από το Μάρτιο τις διπλωματικές της σχέσεις με την Κούβα, με την Αβάνα να διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε ενημερώθηκε επισήμως γι’ αυτήν την απόφαση και να σχολιάζει πως το Σαν Χοσέ είναι «υποταγμένο» στην Ουάσιγκτον.

Τον Μάρτιο, η Κόστα Ρίκα είχε ανακοινώσει το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Αβάνα και την απέλαση κουβανών διπλωματών από τη χώρα, με τον τότε πρόεδρο Ροδρίγο Τσάβες – σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ – να διαμηνύει πως «πρέπει να απαλλάξουμε το ημισφαίριο από τους κομμουνιστές».

Σε γραμμή Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κόστα Ρίκα, ο Μανουέλ Τοβάρ, διευκρίνισε χθες Σάββατο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ πως έκτοτε το Σαν Χοσέ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Αβάνα.

Καταγγέλλοντας μια «τυραννία που για περισσότερες από έξι δεκαετίες στερεί την ελευθερία και την ευημερία από τον κουβανικό λαό», ο Τοβάρ – ο οποίος συναντήθηκε αυτήν την εβδομάδα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις ΗΠΑ – υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ πως η χώρα του ήταν «σαφής και κατηγορηματική ως προς τη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με το καθεστώς Κάστρο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Τοβάρ δήλωσε εξάλλου στην εφημερίδα Miami Herald ότι η Κόστα Ρίκα έχει διακόψει από τον Μάρτιο τις διπλωματικές της σχέσεις με την Κούβα, επί προεδρίας του Ροδρίγο Τσάβες. Το μέτρο αυτό διατηρήθηκε από την διάδοχο του Τσάβες στην προεδρία, την Λάουρα Φερνάντες.

Η κουβανική κυβέρνηση δήλωσε «άγνοια» για την απόφαση της Κόστα Ρίκα, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε ενημερώθηκε επισήμως. Ανέφερε μάλιστα πως το Σαν Χοσέ ισχυριζόταν ότι κλείσιμο της πρεσβείας του «δεν σήμαινε τη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων». «Παρακολουθούμε άλλη μια πράξη υποταγής της κοσταρικανικής κυβέρνησης στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κούβας», υπογραμμίζει η Αβάνα.