Χούθι: Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία

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Bαλλιστικός πύραυλος τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης προς το Ριάντ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας η οποία πολεμά τους υποστηριζόμενους από το Ιράν σιίτες μαχητές.

«Οι Χούθι επιχείρησαν επίσης να στοχεύσουν αμάχους και περιουσίες πολιτών στη Μπίσα, την Ταΐφ, τη Φαρασάν και τη Γιανμπού», έγραψε εκπρόσωπος του συνασπισμού με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι «αυτές οι επιθέσεις απετράπησαν από την αεροπορική άμυνα» της μοναρχίας του Κόλπου.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του υεμενίτικου κινήματος Γιαχία Σαρί δήλωσε πως οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον «ευαίσθητων τοποθεσιών» στην σαουδαραβική πρωτεύουσα και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Aramco στην Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Καταδίκασε η Αίγυπτος

Στο μεταξύ, το Κάιρο καταδίκασε με κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ριάντ, χαρακτηρίζοντάς τις σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και του διεθνούς δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση», εκτιμώντας ότι ενδέχεται να εντείνουν τις περιφερειακές εντάσεις και να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το Κάιρο υπογράμμισε ότι απορρίπτει «κατηγορηματικά» κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ασφάλειας ή της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς το βασίλειο.

Η Αίγυπτος δήλωσε παράλληλα ότι στηρίζει τα μέτρα που λαμβάνει η Σαουδική Αραβία για την προστασία της ασφάλειας, της σταθερότητας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται, τέλος, ότι η ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου είναι «αδιαίρετη», υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση των δύο χωρών απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή.