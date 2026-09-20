Καραϊβική: Νέα αμερικανική επίθεση σε ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά – Τέσσερις νεκροί

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Διεθνή Νέα

Αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορική επίθεση σε βάρος ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες στο σκάφος.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, «επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών» και κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες».
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορική επίθεση σε βάρος ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, «επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών». Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες», υπογραμμίζεται.

Δεκάδες επιθέσεις

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 230 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

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Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

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