Επέστρεψε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ – Φόβοι κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή – Δείτε βίντεο

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O Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Λευκό Οίκο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, την ίδια ώρα που οι αμερικανικές Αρχές καλούν τους πολίτες τους οι οποίοι βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Οι δημοσιογράφοι που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Κάμπ Ντέιβιντ, την εξοχική του κατοικία, ειδοποιήθηκαν ότι επιστρέφει αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα).

Δεν αναφέρθηκαν οι λόγοι για την αλλαγή του προγράμματος.

Σε εννέα χώρες

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στον Λίβανο, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός, τονίζεται σχετικά. Οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας μπορεί να «κλιμακωθεί ραγδαία».

Προειδοποιούνται παράλληλα οι πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.

President Trump returns to the White House Saturday evening after departing Camp David as his administration weighs its next steps in the war with Iran.

Trump is preparing for a major week in New York, where the Iran conflict is expected to be a focus as world leaders gather for… pic.twitter.com/JSK1b6tDmG

— Fox News (@FoxNews) September 20, 2026