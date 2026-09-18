ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά της Κούβας – Στο στόχαστρο ο τομέας του νικελίου και η στρατιωτική έρευνα

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Νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας ανακοίνωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση των ΗΠΑ, στοχεύοντας τον τομέα της εξόρυξης και παραγωγής νικελίου, καθώς και φορείς που συνδέονται με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη για στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο στόχαστρο των νέων μέτρων βρίσκονται τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή προσομοιωτών, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες για λογαριασμό των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε τρεις αξιωματικούς που συνδέονται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Παράλληλα, στο στόχαστρο τέθηκαν οι εταιρείες SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ και Pinares, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη, την παραγωγή και την εκμετάλλευση νικελίου.

#Cuba | The U.S. has imposed new sanctions targeting Cuba’s nickel sector and military-linked enterprises.

The measures hit eight enterprises and three military officials as Washington expands economic pressure on the island.#Sanctions #teleSUREnglish pic.twitter.com/3cCycwKGGk — teleSUR English (@telesurenglish) September 17, 2026

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο τομέας του νικελίου αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την κουβανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραμείνει αδρανής απέναντι, όπως υποστηρίζει, στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κούβας από την πολιτική και οικονομική ελίτ της χώρας.

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική αυστηροποίησης των αμερικανικών μέτρων κατά της Αβάνας μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Communist Cuba is a corrupt failed state and a persistent threat to U.S. national security, sitting less than 100 miles from American shores. While ordinary Cubans endure blackouts, food shortages, and brutality, regime elites continue to hoard the island’s resources for… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 17, 2026

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κούβας, οι οποίες παραμένουν τεταμένες εδώ και δεκαετίες, έχουν εισέλθει σε νέα περίοδο έντασης, με την Ουάσινγκτον να εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την κουβανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Κούβα «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων που περιορίζουν περαιτέρω τις οικονομικές και ενεργειακές δυνατότητες της χώρας.