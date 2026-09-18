ΗΠΑ: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μίσιγκαν

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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος, κάνοντας χρήση του μηχανισμού εκτίναξης, και είναι σώος.

Σύμφωνα με το Fox News, το F-16 ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέπεσε στην περιοχή.

Αποκλεισμένη η περιοχή

Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει ζώνη σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου από το σημείο όπου συνετρίβη το μαχητικό, ενώ ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προσωρινά από την περιοχή.

Όπως αναφέρθηκε, η εκκένωση κρίθηκε απαραίτητη λόγω πιθανής «διαρροής χημικών» που συνδέεται με τη συντριβή του αεροσκάφους.

🚨🇺🇸 An F-16 fighter jet has crashed in Grand Traverse County, Michigan, during a routine training exercise. The aircraft belonged to the Texas Air National Guard’s 149th Fighter Wing. The pilot successfully ejected and is reported to be in stable condition receiving medical… — XPRESS (@Xpress_24_7) September 17, 2026

Την ίδια ώρα, εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφουν μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής, ενώ διακρίνονται φλεγόμενα συντρίμμια στο έδαφος.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια της περιοχής, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.